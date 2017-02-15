Сильный ветер оставил без света 8 сел в Крыму

Об этом сообщает пресс-служба ГУП «Крымэнерго».

Как уточнили на предприятии, по состоянию на 08:00 нарушено энергоснабжение в селах Снежное, Красноярское (Черноморский район), Сенное, Дивное, Некрасовка, Пролом (Белогорский район), Снегиревка и Мельничное (Первомайский район).

Причиной аварий стали сильные порывы ветра (до 20−25 м/с), гололедообразование, вызвавшие пляску и обрывы вязок проводов.

В «Крымэнерго» добавили, что ухудшение погоды с вечера 14 февраля сказалось на энергообеспечении жителей Красногвардейского, Симферопольского, Ленинского, Черноморского, Бахчисарайского, Первомайского районов Крыма.

«Энергетики ГУП РК “Крымэнерго” оперативно восстановили энергоснабжение большинства потребителей, однако в некоторых случаях требовался полный осмотр воздушных линий электропередачи в светлое время суток», — говорится в сообщении.