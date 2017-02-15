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11:46 (мск), источник: Губерния онлайн

Деревня художников может появиться в Хабаровском крае

Живописцы хотят подать заявки на получение бесплатных гектаров в Вяземском районе, чтобы творить на природе.

Источник: Reuters

Идея создания деревни художников появилась у хабаровчан. Творческая группа живописцев хочет организовать поселение на бесплатных дальневосточных гектарах, сообщает портал «Губерния».

Сегодня в Законодательной думе Хабаровского края прошла выставка пейзажей «Арт-ДВ-гектар». Экспозиция призвана сформировать позитивный имидж программы по раздаче участков на Дальнем Востоке. Как стало известно, авторы картин и сами заинтересовались госпроектом — они планируют создать на бесплатных участках целое поселение.

«Из [Хабаровского краевого общественного объединения «Творческий союз художников России"] много желающих. Все художники любят пленэры — именно находиться на природе, заниматься живописью. Мы берем гектары в Вяземском районе, и не просто берем, а хотим сделать деревню художников: очень живописные места, очень хорошие будут пленэры. Члены союза уже оформили заявки на получение двух гектаров и мы будем присоединяться к ним. Уже пять-десять человек точно будут брать [землю]», — рассказал куратор выставки «Арт-ДВ-гектар» Евгений Петешев.

На будущих владениях художники собираются не только писать картины, но и строить дома.

«Пока на лето для художников можно поставить только палатки. В будущем появится дом художника, какие-то ограждения, другие строения. Планируем и скульптурные проекты», — добавил Евгений Петешев.

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