Прокуратура требует закрыть Уфимский государственный цирк

Крыша 50-летнего здания находится в аварийном состоянии. В электрощитовой вода стекала с потолка на оборудование, находившееся под высоким напряжением. Эксперты пришли к выводу, что здание цирка небезопасно, в том числе зрительный зал. Администрация госучреждения не организовала его капремонт. Не исполнила она и решение суда по иску прокурора об устранении нарушений пожарной безопасности. Кроме того, в цирке не было системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией, не работала автоматическая установка пожаротушения.

Надзорное ведомство пришло к выводу, что здание представляет угрозу жизни и здоровью посетителей и работников цирка. Прокуратура направила заявление в ФКП «Российская государственная цирковая компания», филиалом которого является Уфимский госцирк.