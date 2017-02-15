В воронежском саду группу закроют на карантин из-за рвоты у 2 детей
Причиной могли стать отравление или ротавирус.
Причиной могли стать отравление или ротавирус.
Рвота открылась у двоих воспитанников детского сада № 186, расположенного на улице Ватутина, 2 в Коминтерновском районе Воронежа, во вторник, 14 февраля. Группу, в которой находились заболевшие воспитанники, закроют на карантин, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в
Помещение будут регулярно проветривать, проводить кварцевание. Врачи взяли у воспитанников необходимые пробы, чтобы установить диагноз «ротавирусная инфекция» или «отравление».
Представители детского сада отказались прокомментировать ситуацию.