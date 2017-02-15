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11:43 (мск), источник: VN.RU

«Звездный поход» на лыжах по НСО стартует 22 февраля

«Звездный поход» проходит 22—23 февраля. Проект, инициированный много лет назад Домом детского творчества имени Володи Дубинина (г. Новосибирск), недавно отмечен золотой медалью международного образовательного форума «УчСиб».

Чтобы принять участие в акции, не обязательно быть профессиональным лыжником. Для опытных спортсменов разрабатываются особо сложные маршруты. Для начинающих, ребят помладше и их родителей организаторы придумали облегченную программу.

Шпаргалка для желающих отправиться в поход.

Время и место. XXXIV «Звездный поход» на лыжах проводится 22—23 февраля 2017 года на территориях Новосибирского и Искитимского районов. Сбор всех групп на поляне слета (истоки р. Ромихи) с 12:00 до 16:00.

Организаторы. Общее руководство организацией и подготовкой осуществляет оргкомитет администрации Дома детского творчества имени Володи Дубинина при поддержке Новосибирского отделения Туристско-спортивного союза России и отдела по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского района. Непосредственное руководство «Звездным походом» возлагается на руководителя детского турклуба «Ирбис» В. Е. Фастовца (главный судья).

Участники. К походу допускаются команды школ, учреждений дополнительного образования, детских клубов, учебных заведений и в целом любых организаций и предприятий Новосибирска и области. Возраст участников маршрутов на 14−16 километров — не моложе 11 лет. Дети младше данного возраста допускаются на маршрут только с родителями.

В двухдневных походах могут принимать участие только лица, достигшие 14 лет, и старше, имеющие опыт походов на лыжах с ночевкой в палатках с печкой.

Количество команд участников не ограничено. В каждой группе на однодневный поход — не более 15 человек, плюс два руководителя, возраст которых 18 лет и старше. К участию в двухдневном походе допускаются команды не менее чем из шести человек.

Судейская встреча с представителями команд будет проходить 16 февраля в помещении турклуба «Ирбис»: пр. К. Маркса, д. 14/1, вход с торца, остановка «Студенческая». Начало в 18:30. Каждая группа должна обязательно заявиться на свой маршрут.

Иногородние команды могут заявиться и сообщить, каким маршрутом идет группа, любым удобным способом. Е-mail: ddtl_metod@ngs.ru (с пометкой «Для В. Е. Фастовца); факс (383) 354−59−54 (с той же пометкой); телефон клуба «Ирбис» 314−76−11. Маршрутный лист иногородние могут получить 21 февраля с 18 часов в Городском клубе туристов по адресу: ул. Крылова, д. 28.

Опубликовано в газете «Советская Сибирь» № 7 от 15 февраля 2017 года.

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