«Звездный поход» на лыжах по НСО стартует 22 февраля
«Звездный поход» проходит
«Звездный поход» проходит
Чтобы принять участие в акции, не обязательно быть профессиональным лыжником. Для опытных спортсменов разрабатываются особо сложные маршруты. Для начинающих, ребят помладше и их родителей организаторы придумали облегченную программу.
Шпаргалка для желающих отправиться в поход.
Время и место. XXXIV «Звездный поход» на лыжах проводится
Организаторы. Общее руководство организацией и подготовкой осуществляет оргкомитет администрации Дома детского творчества имени Володи Дубинина при поддержке Новосибирского отделения
Участники. К походу допускаются команды школ, учреждений дополнительного образования, детских клубов, учебных заведений и в целом любых организаций и предприятий Новосибирска и области. Возраст участников маршрутов на 14−16 километров — не моложе 11 лет. Дети младше данного возраста допускаются на маршрут только с родителями.
В двухдневных походах могут принимать участие только лица, достигшие 14 лет, и старше, имеющие опыт походов на лыжах с ночевкой в палатках с печкой.
Количество команд участников не ограничено. В каждой группе на однодневный поход — не более 15 человек, плюс два руководителя, возраст которых 18 лет и старше. К участию в двухдневном походе допускаются команды не менее чем из шести человек.
Судейская встреча с представителями команд будет проходить 16 февраля в помещении турклуба «Ирбис»: пр. К. Маркса, д. 14/1, вход с торца, остановка «Студенческая». Начало в 18:30. Каждая группа должна обязательно заявиться на свой маршрут.
Иногородние команды могут заявиться и сообщить, каким маршрутом идет группа, любым удобным способом. Е-mail: ddtl_metod@ngs.ru (с пометкой «Для В. Е. Фастовца); факс (383) 354−59−54 (с той же пометкой); телефон клуба «Ирбис» 314−76−11. Маршрутный лист иногородние могут получить 21 февраля с 18 часов в Городском клубе туристов по адресу: ул. Крылова, д. 28.
Опубликовано в газете «Советская Сибирь» № 7 от 15 февраля 2017 года.