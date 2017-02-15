Омские маршрутчики устроили пикет на Театральной площади

Сегодня, 15 февраля, на Театральной площади в Омске прошел пикет частных перевозчиков. Предприниматели требуют от мэрии вернуть убранные маршруты или вернуть деньги за потраченные на новые микроавтобусы средства.

Вся позиция омских перевозчиков представлена в видео, которое опубликовано на YouTube-канале «Дорогами Омска». «СуперОмск» приводит лишь малую долю слов маршрутчиков.

«Мы прошли через конкурс, по его итогам нам выдали лицензию до 2019 года, некоторым перевозчикам — до 2023 года. Этот конкурс проводила сама администрация города, теперь же его одним властным решением отменяет. Это значит, наверно, что надо новый конкурс провести?».

«Требования мэрии были выполнены: мы поменяли машины, взяли в лизинг. Они требовали замену, мы выполнили их требования, а они ничего не сделали. Мы взяли на машины кредиты, сейчас сокращают наши маршруты. А куда нам деваться с машинами, которые не зарабатывают денег и за них еще платить надо? Пускай хотя бы купят».

«Муниципальный транспорт спасать не надо, потому что он уже мертв. Едет автобус, а в нем 2 человека сидит, или вообще пустой троллейбус едет. Свет погас, троллейбус встал. Зачем городу такой зависимый транспорт?».

«В прошлом году ведь был коллапс — у муниципалов кончилась солярка, они сами нам звонили, просили вывезти на дороги побольше машин, чтобы людей возить. Вот даже сейчас — 205-й маршрут убирают, а 20-й, на котором тоже работают, причем без конкурса, частники из ООО “Автосила”, оставляют».

В завершение один из переводчиков отметил, что сложившаяся ситуация напоминает ему 2006 год, когда в городе также был недостаток финансирования и городские власти при поддержке облправительства пытались избавиться от частных микроавтобусов.