На горных курортах Сочи из-за сильного снега закрывают трассы

За ночь и утро выпало рекордное количество снега. На высоте 960 м над уровнем моря высота свежего снежного покрова уже превысила 1,5 м. Снегопад продолжается с ночи и в поселке Красная Поляна.

«До конца дня 15 февраля в предгорьях и горах Сочи будет идти очень сильный снег. Спасатели просят население принять все необходимые меры безопасности, воздержаться от походов в горы. Автомобилистам по возможности не выезжать на дороги Краснополянского поселкового округа, особенно без зимней резины», — сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

В горном кластере Сочи выше 500 м 15 и 16 февраля лавиноопасно. По прогнозам синоптиков, 16 февраля температура воздуха в Красной Поляне опустится до 10−15 градусов мороза.

Как сообщали Юга.ру, 15 февраля в Сочи действует штормовое предупреждение.