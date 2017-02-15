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11:43 (мск), источник: РИА Крым

Раскрываемость убийств в Крыму превысила 90% — Следком

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев — РИА Новости (Крым). Уровень раскрываемости убийств в Крыму в 2016 году превысил 90%.

Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» сообщил руководитель Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым Михаил Назаров.

«Раскрываемость убийств в прошлом году нам удалось повысить, мы перевалили за цифру 90%. Кроме того, раскрываемость преступлений по причинению тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, превысила 90%», — рассказал Назаров.

При этом уровень раскрываемости преступлений против половой неприкосновенности в Крыму, по словам главы Главного следственного управления, составляет порядка 97%.

«Всего мы возбудили более 2700 уголовных дел. По состоянию на 31 декабря мы завершили расследование и направили в суд более 1500 уголовных дел», — добавил Назаров.

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