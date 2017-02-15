Музыканты начнут официально выступать в московском метро с марта

«Уже в марте победители проекта “Музыка в метро” выступят на 15 новых площадках на территории Московского метрополитена. Среди сотен кандидатов были определены 200 лучших солистов и групп», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе метро в среду.

Там напомнили, что с 7 по 10 февраля в Центре профориентации Московского метрополитена проходили живые прослушивания музыкантов, желавших стать полноценными исполнителями проекта «Музыка в метро».

Список музыкантов, получивших право выступать в метро, опубликован на сайте music.mosmetro.ru. В состав экспертного жюри, который менялся каждый день прослушиваний, вошли представители различных сфер музыкальной индустрии: от популярной группы «Пицца» и участницы проекта «Голос» Этери Бериашвили до тенора Большого театра Сергея Радченко и классического гитариста Дмитрия Илларионова. Также среди экспертов ежедневно присутствовали представители проекта «Активный гражданин», голосовавшие за расширение «Музыки в метро».

Пилотный проект «Музыка в метро» стартовал в Московском метрополитене 25 мая прошлого года. За время работы проекта состоялось более 1,2 тыс. выступлений разных жанров.