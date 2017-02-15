Первая в России школа борьбы с бесплодием в браке начала работать в Иркутске

Как сообщает 15 февраля 2017 года пресс-служба регионального министерства здравоохранения, занятия будут проходить в третью среду каждого месяца, вход на них свободный и бесплатный. Как рассказала главный акушер-гинеколог области Наталья Протопопова, сейчас на диспансерном учете в связи с невозможностью зачать ребёнка стоят около 3 тыс. семейных пар. В основном это люди уже старше 30 лет.

Такая школа дает возможность семьям, страдающим бесплодием, получить достоверную информации по вопросам планирования беременности, вспомогательным репродуктивным технологиям и экстракорпоральному оплодотворению. «Это социально ориентированный проект, предлагающий женщинам и их близким комплексный подход, состоящий из медико-информационного, психологического и обучающего разделов по решению вопросов коррекции репродуктивных нарушений», — подчеркнула Наталья Протопопова.

Начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям министерства здравоохранения Иркутской области Елена Попова отметила, что основная проблема большинства семейных пар в том, что они редко интересуются своим репродуктивным здоровьем, откладывая зачатие ребенка на более поздний срок. Бесплодием считается невозможность достичь зачатия в течение 12 месяцев регулярной половой жизни без применения средств контрацепции. В случае если беременность не наступает, то такой паре необходимо незамедлительно обратиться к медицинским специалистам.

«Пациентам не всегда предлагаются своевременно правильные методы лечения. Часто в отделение вспомогательных репродуктивных технологий приходят пары, которые уже 8−10 лет лечились от бесплодия. А им нужно было как можно раньше обращаться за экстракорпоральным оплодотворением (ЭКО)», — сообщила Наталья Протопопова.

В регионе за девять лет количество реализуемых в год программ ЭКО выросло с 300 до 1,5 тыс. На данную процедуру отсутствует очередность. Кроме того фиксируемая сейчас потребность ниже нормативов, установленных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Министерством здравоохранения России, — одна тысяча ЭКО на 1 млн жителей. Исходя из этого, в Иркутской области должно проводиться около 2,4 тыс. процедур ежегодно. При необходимости возможности клиник это позволяют.

За 2016 год специалистами отделения вспомогательных репродуктивных технологий Областного перинатального центра проведено около 1,2 тыс. программ ЭКО, из них 601 за счет средств обязательного медицинского страхования. Ежегодно в результате успешно пройденных программ рождается в среднем 350 детей, при том, что в этой статистике не учитываются пациенты частных клиник.