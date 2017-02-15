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13:20 (мск), источник: РИАЦ

Волгоград поборется за звание самого доброго города

Новый #МарафонДобрыхДел стартует 1 марта.

Источник: РИАЦ

В новой битве определятся не только самые добрые города, но и самые добрые школы в России.

Общественная палата РФ совместно с Российским фондом мира запускает всероссийскую акцию #МарафонДобрыхДел, посвященную Году экологии.

В этом году участникам будет предложено пройти 5 этапов и выполнить свыше 30 заданий, начиная со сбора макулатуры и батареек и заканчивая организацией масштабных экологических мероприятий в своих городах. Как и в прошлом году, победитель акции помимо всероссийского признания получит два билета в любую точку России.

Регистрация участников уже началась. Также в рамках акции будут определены не только 10 самых добрых городов России, но и 10 самых добрых школ. Итоговые рейтинги будут формироваться, исходя из количества добрых дел, выполненных в рамках акции жителями российских городов и учащимися школ.

В прошлом году по итогам акции самым добрым городом стал Якутск, Волгоград получил четвертое место, после Москвы и Санкт-Петербурга.

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