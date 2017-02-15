Новосибирские ученые в 1,5 раза чаще стали менять работу, сообщают аналитики сайта по поиску работы и персонала HeadHunter.

По данным аналитиков, с начала 2017 года на рынок труда в Новосибирске вышло 44 тысячи соискателей, по отношению к прошлому году рост базы составил 13%.

Самыми активными соискателями начала года стали представители сфер: «Наука, образование» +40%, «Консультирование» +38% и «Искусство, развлечения, масс-медиа» +25%.

«Высокая активность соискателей может быть вызвана несколькими факторами. С одно стороны, очень многие решают начать новую жизнь с Нового года, с другой стороны, часть соискателей, которые откладывали поиск работы до лучших времен, решает посмотреть на рынок труда, какие появились для них предложения. Часто такие просмотры оборачиваются найденной новой работой.

Хочу заметить, что несмотря на такое солидное число соискателей, которые разместили или активировали резюме, пик активности ожидается в марте, — отмечает руководитель пресс-службы HeadHunter по Сибири Елана Таращук.

Однако работники из таких сфер, как маркетинг, бухгалтерия и HR, не стремятся менять работу. Рост резюме в этих профобластях составил всего 2% по отношению к прошлому году.

Из всего числа соискателей, которые начали искать работу, 43% вполне устроит вознаграждение в размере 25 000 — 40 000 рублей. А среднее зарплатное ожидание по нашему городу составило 35 000 рублей.