В Уфе водитель заснял на камеру требующего взятку инспектора ГИБДД

Сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль за нарушение, связанное, предположительно, за пересечение трамвайных путей не по правилам. Затем инспектор подходит к машине и грозит штрафом от тысячи рублей. Водитель оправдывается, что у него есть лишь 400, что он первый день вышел на работу после полугода без денег, что заправляет автомобиль соляркой вместо бензина. В конце концов сотрудник ГИБДД смягчается и забирает деньги.