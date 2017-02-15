В Уфе водитель заснял на камеру требующего взятку инспектора ГИБДД
В Уфе водитель заснял на видео, как сотрудник ГИБДД берет у него взятку. Видеозапись в редакцию ProUfu.ru прислал читатель.
В Уфе водитель заснял на видео, как сотрудник ГИБДД берет у него взятку. Видеозапись в редакцию ProUfu.ru прислал читатель.
Сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль за нарушение, связанное, предположительно, за пересечение трамвайных путей не по правилам. Затем инспектор подходит к машине и грозит штрафом от тысячи рублей. Водитель оправдывается, что у него есть лишь 400, что он первый день вышел на работу после полугода без денег, что заправляет автомобиль соляркой вместо бензина. В конце концов сотрудник ГИБДД смягчается и забирает деньги.
ProUfu.ru был направлен запрос по факту в адрес МВД по РБ, ответ будет опубликован позднее.