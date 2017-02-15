В Татарстане специалисты опровергли информацию о выходе волка в поселок

В селе Сорочьи горы Рыбно-Слободского района Татарстана на собаку ночью напал неизвестный зверь. Местные жители предположили, что это был волк. На место выехали специалисты Управления по охране и использованию объектов животного мира РТ, но следов животного не нашли, так как в тот день шел сильный снег.

«Информация о том, что на собаку напал волк — не подтвердилась. В Рыбно-Слободском и Алексеевском районах лесов почти нет, одни поля. Волков здесь никогда не встречали», — рассказал старший специалист по Алексеевскому району Михаил Белавин.

Учет волков в Татарстане ведется, но точную цифру в Управлении не назвали. Волки — мобильные животные, части мигрируют из одной местности в другую. Связано это с поиском добычи. Но в поселки животные стараются не выходить, так как чуют опасность.

«Волков в республике крайне мало, их стараются отстреливать. В последний раз следы животного видели два года назад», — сообщил специалист.