В Татарстане специалисты опровергли информацию о выходе волка в поселок
Специалисты Управления по охране и использованию объектов животного мира РТ сомневаются, что волк мог выйти в жилой район.
Специалисты Управления по охране и использованию объектов животного мира РТ сомневаются, что волк мог выйти в жилой район.
В селе Сорочьи горы
«Информация о том, что на собаку напал волк — не подтвердилась. В
Учет волков в Татарстане ведется, но точную цифру в Управлении не назвали. Волки — мобильные животные, части мигрируют из одной местности в другую. Связано это с поиском добычи. Но в поселки животные стараются не выходить, так как чуют опасность.
«Волков в республике крайне мало, их стараются отстреливать. В последний раз следы животного видели два года назад», — сообщил специалист.
Отметим, что село Сорочьи Горы находится на границе