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13:06 (мск), источник: Volga News

812 самарских школьников стоят на учете в полиции

Во вторник, 14 февраля, в городской администрации под председательством главы Самары Олега Фурсова состоялось совместное заседание антитеррористической комиссии и комиссии по профилактике правонарушений. Об этом сообщает управление информации и аналитики.

На заседании замруководителя департамента образования Наталия Кудрявцева представила данные о количестве школьников, состоящих на учете в полиции. По состоянию на 1 января текущего года их насчитывается 812 человек.

Этот показатель на 38% меньше, чем в 2014 году. Всего подростками совершено около 200 правонарушений, что на 20% меньше показателей 2015 года. Со всеми детьми проводится индивидуальная работа, за каждым из них закреплен сотрудник полиции.

Руководитель департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции Алексей Логунков доложил, что за 2016 год количество преступлений на улицах города и в общественных местах сократилось более чем на 8%. На 26% снизилось количество преступлений, совершенных лицами до 18 лет.

По словам Алексея Логункова, в результате взаимодействия сотрудников полиции и дружинников в прошлом году на массовых праздничных и спортивных мероприятиях не было допущено серьезных нарушений общественного порядка.

Кроме того, комиссия совместно с правоохранительными органами продолжает работу по обследованию мест с массовым пребыванием людей. На территории Самары выявлено 683 таких объекта, в том числе 52 гостиницы. По каждому из них готовится паспорт безопасности. Кроме того, этот перечень предполагается пополнить санаториями, базами отдыха и детскими лагерями.

Глава города Олег Фурсов отметил, что в связи с проведением матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году обеспечение безопасности жителей и гостей областной столицы должно выйти на качественно новый уровень.

«Через год к нам приедут гости со всего мира. На все службы города и правоохранительные органы ложится большая ответственность по обеспечению безопасности и комфортного пребывания болельщиков и горожан. В этом году мы должны организованно и системно отработать все возможные ситуации, наладить взаимодействие всех структур», — подчеркнул мэр.

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