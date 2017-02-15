В Приволжском округе завершилась подготовка военнослужащих-гранатометчиков

На базе центра подготовки личного состава Приволжского округа войск национальной гвардии РФ в Тольятти прошло комплексное контрольное занятие с гранатометчиками РПГ подразделений специального назначения из воинских частей Росгвардии, дислоцированных в Республике Башкортостан, Саратовской, Пензенской и Нижегородской областях.

Под руководством опытных офицеров военнослужащие в течение месяца совершенствовали свои навыки и знания основ и правил стрельбы, материальной части оружия, решении огневых задач. Большое внимание уделено вопросам оборудования позиции для ведения огня, подготовке данных для стрельбы, маскировке на местности.

Итоговый экзамен выпускники сдали на «отлично» и «хорошо», показав в ходе комплексного контрольного занятия высокий уровень теоретических знаний и практических навыков в инженерной, тактико-специальной, огневой, физической подготовке и по другим предметам обучения.