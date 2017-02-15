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12:34 (мск), источник: Вести - Новосибирск

К 1 сентября откроются две новых школы и два детсада в Новосибирске

В Новосибирске в 2017 году появятся две новые школы № 155 и № 37, помимо этого планируется вернуть два помещения под детсады в Ленинском и Центральном районах, сообщает пресс-служба мэрии.

К 1 сентября откроются две новых школы и два детсада в Новосибирске, сообщает пресс-служба мэрии.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть при подведении итогов работы за 2016 год в сфере образования сообщил, что в планах по развитию на 2017 год стоит задача к 1 сентября закончить строительство нового блока школы № 155 и школы-интерната № 37 для слабослышащих детей.

«Мы выполнили задачу обеспечения детей с 3 до 7 лет путевками в детские сады, теперь пришло время решать вопрос дефицита мест в школах. Нужны прорывные, кардинальные решения в этом направлении. Мы идем на серьезный риск, начиная строительство новых зданий», — отметил Анатолий Локоть.

По словам исполняющего обязанности начальника департамента образования мэрии Новосибирска Рамиля Ахметгареева, в 2017 году помимо строительства школ, будет продолжена работа по созданию дополнительных мест в детских садах.

В планах — возвращение в структуру образования двух зданий: на улице Связистов, 155 и улице Гоголя, 25а. Два новых детсада вместят более 300 детей.

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