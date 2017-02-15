Исполнилось 100 лет со дня рождения донского художника Семена Скопцова

Он родился в Ростове и в 1930 годы закончил бывшее Чененовское училище — ныне Грековку. Затем в Суриковском институте в Москве его учителями были Герасимов, Грабарь, Осьмёркин.

Первые выставки художника прошли еще в первой половине прошлого века, в том числе в Третьяковской галерее. Очень много писал, участвовал во всероссийских и всесоюзных выставочных проектах. После войны Семен Сергеевич преподавал в родном училище. Он всегда много внимания уделял молодым живописцам и очень гордился достижениями ростовской художественной школы.