Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
4 распространенные ошибки, связанные с диетой
Во Владикавказе сняли с проката «На 50 оттенков темнее»
Что чувствует человек в момент смерти: ученые нашли объяснение
Нюша впервые показала жениха (фото)
Трамп: мы не знаем, кто контролирует войска на востоке Украины Президент США заявил, что спецслужбы не до конца понимают, что происходит на Донбассе
Бывшая няня детей Пугачевой рассказала, как Примадонна воспитывает сына и дочь
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок
Что россияне делают с бесплатными участками
Банки снова массово снизили ставки по ипотеке
"Мы пришли к решению": вся команда Лепса уходит от него
В Москве негодуют: СМИ о действиях США на Украине
Стефания Маликова поделилась архивными фотографиями
Нюша впервые показала жениха (фото)
«Провокация или демонстрация?»: СМИ о визите Путина в ЕС
27 убитых ВСУ: проба прорыва у Коминтерново - ДНР
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
9Колесница для королевских похорон
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
12:26 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Исполнилось 100 лет со дня рождения донского художника Семена Скопцова

Сегодня исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося донского художника Семена Скопцова.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Он родился в Ростове и в 1930 годы закончил бывшее Чененовское училище — ныне Грековку. Затем в Суриковском институте в Москве его учителями были Герасимов, Грабарь, Осьмёркин.

Первые выставки художника прошли еще в первой половине прошлого века, в том числе в Третьяковской галерее. Очень много писал, участвовал во всероссийских и всесоюзных выставочных проектах. После войны Семен Сергеевич преподавал в родном училище. Он всегда много внимания уделял молодым живописцам и очень гордился достижениями ростовской художественной школы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Известный спортсмен избил бывшую жену из-за алиментов
Муж за волосы удержал жену, падавшую с 20-метровой высоты (видео)
Врач скорой, которую заманили в квартиру для группового изнасилования, находится в тяжелом состоянии
Глава Карелии Александр Худилайнен объявил об отставке
Могерини заявила о возможной потере США роли мирового лидера
Володин о Трампе и Крыме: «Дождемся прямых слов президента США»
Социологи выяснили, как россияне относятся к Путину
Маккейн заявил о российских ракетах как угрозе для армии США
Цены на нефть снижаются из-за роста запасов в США
В МИД считают абсурдными сообщения о возможной выдаче Сноудена
Спорт
«ПСЖ» победил «Барселону» в первом матче 1/8 финала ЛЧ В первом матче плей-офф «ПСЖ» сенсационно разгромил «Барселону». Три гола из четырех у парижан забили именинники
Авто
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней» Представитель автозавода раскрыл перечень недочетов первого кроссовера марки Lada, которые устранили инженеры
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Йовович, Летучая и зомби на премьере «Обители зла 6» в Москве Голливудская актриса приехала в Россию, чтобы представить последнюю часть киносерии с собой в главной роли
Недвижимость
Лучшие сооружения для признаний в любви (фото)
Банки массово снизили ставки по ипотеке
В домах петербуржцев станет теплее
В квартирах россиян установят газоанализаторы
Леди
Как одеваются в скандинавских странах (фото) О скандинавском стиле рассказали креативный директор журнала из Швеции, блогер из Норвегии и студентка из Дании.
Дети
Бывшая няня детей Пугачевой рассказала, как Примадонна воспитывает сына и дочь Лиза и Гарри Галкины живут в разных комнатах и учат французский.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь