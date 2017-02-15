Исполнилось 100 лет со дня рождения донского художника Семена Скопцова
Сегодня исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося донского художника Семена Скопцова.
Сегодня исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося донского художника Семена Скопцова.
Он родился в Ростове и в 1930 годы закончил бывшее Чененовское училище — ныне Грековку. Затем в Суриковском институте в Москве его учителями были Герасимов, Грабарь, Осьмёркин.
Первые выставки художника прошли еще в первой половине прошлого века, в том числе в Третьяковской галерее. Очень много писал, участвовал во всероссийских и всесоюзных выставочных проектах. После войны Семен Сергеевич преподавал в родном училище. Он всегда много внимания уделял молодым живописцам и очень гордился достижениями ростовской художественной школы.