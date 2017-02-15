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12:36 (мск), источник: РИА Крым

Захваченным в Нигерии морякам передали зимнюю одежду — директор крюинговой компании

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 фев — РИА Новости (Крым). Немецкая компания Briese Schiffahrt — собственник судна BBC Caribbean, с которого нигерийские пираты похитили моряков, включая трех севастопольцев, передала пленникам зимнюю одежду.

Об этом РИА Новости (Крым) сообщил директор крюинговой компании Briese Crewing Crimea Максим Нестер.

«Судовладелец направил захваченным морякам зимнюю одежду. Перед этим мы спросили у родственников размеры одежды и обуви. Моряки были захвачены в футболках и джинсах. Мы надеемся, что в ближайшее время наши ребята вернуться домой через Европу. Как известно, в наших широтах сейчас зима», — сказал Нестер, отметив, что «ситуация меняется каждый день, и пока говорить о ее разрешении нельзя».

По словам директора компании, в настоящее время в переговорах с пиратами участвуют только представители судовладельца. «Мы каждый день информируем о ситуации родственников», — добавил он.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), 5 февраля в Гвинейском заливе нигерийские пираты захватили восемь моряков судна BBC Caribbean компании Briese Schiffahrt — семь граждан России и одного гражданин Украины. Среди моряков трое севастопольцев, которые работают в компании более пяти лет.

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