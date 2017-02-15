Захваченным в Нигерии морякам передали зимнюю одежду — директор крюинговой компании

Об этом РИА Новости (Крым) сообщил директор крюинговой компании Briese Crewing Crimea Максим Нестер.

«Судовладелец направил захваченным морякам зимнюю одежду. Перед этим мы спросили у родственников размеры одежды и обуви. Моряки были захвачены в футболках и джинсах. Мы надеемся, что в ближайшее время наши ребята вернуться домой через Европу. Как известно, в наших широтах сейчас зима», — сказал Нестер, отметив, что «ситуация меняется каждый день, и пока говорить о ее разрешении нельзя».

По словам директора компании, в настоящее время в переговорах с пиратами участвуют только представители судовладельца. «Мы каждый день информируем о ситуации родственников», — добавил он.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), 5 февраля в Гвинейском заливе нигерийские пираты захватили восемь моряков судна BBC Caribbean компании Briese Schiffahrt — семь граждан России и одного гражданин Украины. Среди моряков трое севастопольцев, которые работают в компании более пяти лет.