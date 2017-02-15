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12:41 (мск), источник: Фонтанка

Минкульт: Остановить объединение РНБ и РГБ невозможно

Пресс-секретарь министерства культуры России сочла коллективное обращение депутатов Законодательного собрания Петербурга к Владимиру Мединскому борьбой с ветряными мельницами, которые даже не существуют, а уволенного библиографа РНБ Татьяну Шумилову — прогульщицей.

Источник: РИА "Новости"

Таким образом Ирина Казначеева ответила на обращение городского парламента к главе Минкульта, которое было принято на заседании ЗакСа 15 февраля. По ее словам, заявления о сокращении сотрудников Российской национальной библиотеке, равно как и разговоры о ее объединении с РГБ «являются абсолютной ложью, и распространяются людьми некомпетентными».

«Остановить объединение невозможно, ибо невозможно остановить то, что никогда не начиналось. Инициатива некоторых депутатов Заксобрания Санкт-Петербурга напоминает борьбу с ветряными мельницами. Даже больше — с мельницами, которых нет в природе», — цитируют пресс-секретаря министерства на официальном сайте ведомства.

По мнению Казначеевой, речь идет только об объединении усилий руководства двух библиотек по оптимизации работы электронных библиотек, комплектации книжных фондов и, как результат, улучшении качества обслуживания читателей и рост зарплаты сотрудников.

Что касается увольнения библиографа РНБ Татьяны Шумиловой, которая высказалась публично против объединения, Казначеева не нашла смысла говорить о сотруднике не слишком высоко ранга. «Комментировать выпады сотрудника, который вместо работы бегает по редакциям и пресс-конференциям, иными словами прогульщика, считаю излишним», — считает пресс-секретарь.

Напомним, проект обращения депутатов ЗакСа Петербурга к министру культуры был утвержден на профильной комиссии городского парламента за несколько часов до реакции официального представителя ведомства. Парламентарии считают, что слияние библиотек может вызвать осложнения в работе библиотеки и «нивелирует суть РНБ как хранилища всей печатной продукции Российской Федерации». Сегодня обращение официально принято парламентом Петербурга.

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