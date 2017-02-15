Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россияне стали скупать квартиры в Финляндии
Нехитрые советы, как сохранить страсть на всю жизнь
Во Владикавказе сняли с проката «На 50 оттенков темнее»
Бывшая няня детей Пугачевой рассказала, как Примадонна воспитывает сына и дочь
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Счастливы вместе: портреты пар, отметивших 50, 60 и 70 лет бракаФотогалерея супругов, которым уже давно не нужно доказывать свои чувства в День святого Валентина. Как отмечают крупные годовщины свадеб пары со всего света
Филипп Киркоров готов снова стать папой
У Андрея Аршавина родилась дочь
Что россияне делают с бесплатными участками
Банки снова массово снизили ставки по ипотеке
"Мы просто решили закончить": команда Лепса покидает певца
В Москве негодуют: СМИ о действиях США на Украине
Стефания Маликова поделилась архивными фотографиями
Нюша впервые показала жениха (фото)
«Провокация или демонстрация?»: СМИ о визите Путина в ЕС
27 убитых ВСУ: проба прорыва у Коминтерново - ДНР
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
9Колесница для королевских похорон
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
12:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Скарлетт Йоханссон назвала моногамию неестественной

Американская актриса Скарлетт Йоханссон рассказала в интервью журналу Playboy о своем понимании моногамии и замужества, которое она назвала «красивой обязанностью».

Источник: AP 2017

«Я не считаю, что быть моногамным — естественно. Меня за это могут осудить, но мне кажется, что это очень тяжелый труд. И то, что это так тяжело для стольких людей — для всех — доказывает, что это неестественное явление», — отметила Йоханссон.

Персона
Скарлетт Йоханссон

Актриса подчеркнула, что уважает такой выбор, и сама пробовала жить с одним партнером, но ей кажется, что моногамия «идет вразрез с инстинктом».

В конце января сообщалось, что Йоханссон рассталась со своим супругом, журналистом французского происхождения Роменом Дориаком. Они поженились в 2014 году. До брака с Дориаком актриса в течение трех лет была замужем за актером Райаном Рейнольдсом.

В фильмографии 32-летней Йоханссон такие ленты, как «Трудности перевода», «Девушка с жемчужной сережкой», «Престиж», «Люси» и «Аве Цезарь!». 29 марта в прокат выйдет фильм «Призрак в доспехах», в котором актриса исполнила главную роль.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Путин рассказал, что будет с Россией в будущем
Глава Карелии Александр Худилайнен объявил об отставке
Могерини заявила о возможной потере США роли мирового лидера
Володин о Трампе и Крыме: «Дождемся прямых слов президента США»
Социологи выяснили, как россияне относятся к Путину
Маккейн заявил о российских ракетах как угрозе для армии США
Цены на нефть снижаются из-за роста запасов в США
В МИД считают абсурдными сообщения о возможной выдаче Сноудена
Спорт
«ПСЖ» победил «Барселону» в первом матче 1/8 финала ЛЧ В первом матче плей-офф «ПСЖ» сенсационно разгромил «Барселону». Три гола из четырех у парижан забили именинники
Авто
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней» Представитель автозавода раскрыл перечень недочетов первого кроссовера марки Lada, которые устранили инженеры
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Йовович, Летучая и зомби на премьере «Обители зла 6» в Москве Голливудская актриса приехала в Россию, чтобы представить последнюю часть киносерии с собой в главной роли
Недвижимость
Квартплата в Петербурге выросла на 4% за месяц
В России увеличили налог на недостроенные дома
Здания, построенные во имя любви (фото)
Стал известен маршрут открытого метро в Петербурге
Леди
Как одеваются в скандинавских странах (фото) О скандинавском стиле рассказали креативный директор журнала из Швеции, блогер из Норвегии и студентка из Дании.
Дети
Бывшая няня детей Пугачевой рассказала, как Примадонна воспитывает сына и дочь Лиза и Гарри Галкины живут в разных комнатах и учат французский.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь