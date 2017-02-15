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12:38 (мск), источник: АиФ Прикамье

Учёные объяснили, почему свиристели и снегири атаковали Пермь

Птицы прилетели из соседних регионов в поисках пиши.

Учёные объяснили, с чем связано «нашествие» свиристелей и снегирей в Перми. Как заметили многие горожане, в последние недели стаи этих птиц буквально атаковали краевую столицу. Их привлекла хорошая кормовая база.

«Причина проста — им есть что покушать. В прошлом году в Прикамье хорошо уродилась рябина, дикая яблоня. Впервые видел такое количеств ягод в нашем крае. Тогда как в западных и соседних с нами регионах, наоборот, были неурожаи. Вот свиристели и прилетели к нам оттуда. Это птица гнездится на широте Соликамска и севернее, а на зимовку прилетает в более тёплые регионы. Первых свиристелей в Перми мы зафиксировали ещё в начале декабря прошлого года. Что касается снегирей, то это наша птица. Они гнездятся, например, в Черняевском лесу. Просто летом снегири мало заметны, а зимой их чаще можно встретить в городских кварталах. Но, признаюсь, меня приятно удивило такое их количество в нашем городе. Получается, что в этом году свиристели и снегири опередили дроздов-рябинников, за несколько недель объели рябину и дикие яблони в городе», — рассказал доктор биологических наук, профессор ПГНИУ Александр Шепель.

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