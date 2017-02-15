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13:20 (мск), источник: Tengrinews

Добровольные помощники полиции могут заработать 40−60 тысяч тенге ежемесячно

Шымкентская полиция объявила акцию, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Вот такие жилетки, кепки и сумки мы вручим каждому, кто решит помочь нам сделать город безопасным. Очень легко, сидя дома или в теплом офисе, критиковать работу полицейских. Мол, плохо за порядком на улицах следят, плохо с подростками работают, плохо воров ловят. Теперь же у каждого есть возможность встать в один ряд с сотрудниками полиции», — написал глава МПС Данияр Мейрхан.

По инициативе областной прокуратуры акимат города и Местная полицейская служба Шымкента призывает к сотрудничеству добровольных помощников. Все они будут получать за свой труд заработную плату через городской центр занятости.

«Молодые люди до 29 лет с дипломом о высшем образовании будут получать 56 тысяч тенге, а тем, у кого среднее образование, будут выплачивать 40 тысяч тенге. За дополнительной информацией обращайтесь в местную полицию УВД Шымкента, которая расположена в здании бывшего облгаи по улице Кожанова. С удостоверением личности необходимо подойти в 209 кабинет. Контактные телефоны: 8 707−145−31−45 и 8702−840−26 -17», — написал он.

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