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12:46 (мск), источник: РБК - Украина

В сети критикуют систему продажи билетов на Евровидение 2017

14 февраля в Украине начали онлайн продавать билеты на музыкальный конкурс Евровидение 2017. Однако украинцы в сети сообщают, что система не идеальна и билетов почти не достать.

Как сказано на Facebook-странице Concert.ua, билеты покупаются через сайт. Однако после нажатия кнопки «Купить» вводится режим ожидания и покупателя ставят в виртуальную очередь. Пользователи сети жалуются, что они так прождали по несколько часов и в итоге свободных билетов не оказалось.

«Да уж, это было эпично. Четыре часа прождать чтоб в итоге ни единого свободного билета. Даже в СССР в очереди за колбасой продавщица говорила “колбаса закончилась” и очередь расходилась. Эпичнейший фейл», — пишут в сети.

В Concert.ua сообщили, что система пока не налажена и из-за большого потока клиентов может давать сбой. А новые билеты на Евровидение-2017 должны уже появиться 15 февраля.

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