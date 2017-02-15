В сети критикуют систему продажи билетов на Евровидение 2017
14 февраля в Украине начали онлайн продавать билеты на музыкальный конкурс Евровидение 2017. Однако украинцы в сети сообщают, что система не идеальна и билетов почти не достать.
14 февраля в Украине начали онлайн продавать билеты на музыкальный конкурс Евровидение 2017. Однако украинцы в сети сообщают, что система не идеальна и билетов почти не достать.
Как сказано на
«Да уж, это было эпично. Четыре часа прождать чтоб в итоге ни единого свободного билета. Даже в СССР в очереди за колбасой продавщица говорила “колбаса закончилась” и очередь расходилась. Эпичнейший фейл», — пишут в сети.
В Concert.ua сообщили, что система пока не налажена и