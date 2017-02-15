В сети критикуют систему продажи билетов на Евровидение 2017

Как сказано на Facebook-странице Concert.ua, билеты покупаются через сайт. Однако после нажатия кнопки «Купить» вводится режим ожидания и покупателя ставят в виртуальную очередь. Пользователи сети жалуются, что они так прождали по несколько часов и в итоге свободных билетов не оказалось.

«Да уж, это было эпично. Четыре часа прождать чтоб в итоге ни единого свободного билета. Даже в СССР в очереди за колбасой продавщица говорила “колбаса закончилась” и очередь расходилась. Эпичнейший фейл», — пишут в сети.