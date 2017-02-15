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13:17 (мск), источник: Вести - Новосибирск

15% семей не воспользовались материнским капиталом в Новосибирске

40% новосибирских семей полностью потратили материнский капитал, 44% пока не использовали всю сумму, сообщает пресс-служба ПФР по НСО.

За 10 лет работы программы поддержки семей средствами материнского капитала специалисты органов ПФР Новосибирской области выдали уже 147 тысяч сертификатов. Средства материнского капитала, размер которого сегодня составляет 453 тысячи 26 рублей, востребованы у новосибирских семей — более 40% (или 60 тысяч) семей уже полностью распорядились средствами капитала, ещё 44% семей потратили капитал частично.

Таким образом, более 85% новосибирских семей, имеющих право на данную меру государственной поддержки, использовали средства капитала на нужды семьи, 15% еще не воспользовались выплатой.

В связи с тем, что программа по опросам населения оценивается как наиболее значимая и востребованная россиянами мера государственной поддержки за последние годы, руководством страны принято решение о продлении программы ещё на 2 года (ранее было определено, что стать участниками Программы можно до 31 декабря 2016 года). Таким образом, право на материнский капитал получат те семьи, в которых появится второй (или последующий) ребенок в период до 31 декабря 2018 года.

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