ДНК древних куриц выделили новосибирские ученые

Предметом исследования послужили костные останки кур, обнаруженные на территории различных археологических памятников северо-запада России (Санкт-Петербурга, Пскова, Великого Новгорода, Старой Ладоги). По ним ученые пытаются восстановить, какие генетические линии этой домашней птицы присутствовали в хозяйстве жителей северо-запада России, каким образом эти линии менялись, заимствовались из других культур.

Анализ древней ДНК показал, что на территории северо-запада России, Западной, Центральной и Южной Европы были распространены курицы из одной популяции. «Экспансия других, генетически удаленных популяций, началась позже и связана с налаживанием активных торговых связей с Юго-восточной Азией, а так же с началом целенаправленной селекции пород в России и странах Западной Европы», — рассказала младший научный сотрудник ИМКБ СО РАН Анна Дружкова.

Как пишет издание «Наука в Сибири», исследование новосибирских ученых было проведено с целью помочь ученым из Санкт-Петербургского государственного университета выделить ДНК из ископаемых костей домашних кур, чтобы изучить их происхождение в северной Европе.

«Мы помогали санкт-петербургским коллегам выделить древнюю ДНК. Несмотря на то, что с предоставленными костями было работать проще, чем с более древними образцами, мы не сильно надеялись на успех, так как было очевидно: кости были термически обработаны, кроме того — лежали практически на открытом воздухе», — рассказал заведующий лабораторией сравнительной геномики ИМКБ СО Владимир Трифонов.

Научный сотрудник кафедры генетики и биотехнологии СПГУ Светлана Галкина добавила, что находки костей птиц зачастую остаются невостребованными в археологических исследованиях. Но на самом деле имеют огромное значение. Наличие домашних видов птиц и их соотношение с промысловыми видами — важный показатель развития хозяйственной деятельности человека.

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