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13:15 (мск), источник: Uralpress.ru

Масленичная неделя: куда сходить в Челябинске

В 2017 году масленица будет ранней, и народные проводы зимы состоятся уже 25 февраля — традиционно во всех районах Челябинска. Куда сходить на масленичную неделю — в материале корреспондента агентства «Урал-пресс-информ».

Торжества начнутся одновременно в первый день масленицы в 12.00 в парке имени Гагарина, в городском саду имени Пушкина, на Кировке, в парке «Металлург», в Саду Победы, в скверах на улицах Молодогвардейцев и Воровского.

В городском саду имени Пушкина челябинцев ждет интересная театрализованная программа, веселое прощание с зимой и встреча весны. В программе русские народные игры, конкурсы для детей и взрослых, концерт с участием фольклорных коллективов города. И, как обещают организаторы, планируется раздать 2017 караваев. Добавит ярких впечатлений конкурс для самых смелых и ловких — покорение расписного столба с призами.

Фольклорные, театрализованные представления пройдут в Центральном парке культуры и отдыха Гагарина. Для жителей и гостей города откроется сразу несколько праздничных площадок. Возле колеса обозрения юных зрителей ждет множество забав и конкурсов. Победитель одного из таких конкурсов получит в качестве приза катание на собаках породы хаски.

Возле «Ротонды» состоится выставка ростовых кукол и награждение победителей конкурса «Масленичная красавица». Авторы лучших кукол получат дипломы и подарки. Также всех гостей ожидает насыщенная игровая программа и тематические фотозоны. Пришедшие посоревнуются в перетягивании каната и устроят бег в мешках.

Не придется скучать и на пешеходной зоне Кировки, где запланированы выступления творческих коллективов и традиционные масленичные забавы. В субботний день здесь вырастет большое баранковое дерево.

Главные блюда широкой масленицы — блины. Отведать самые вкусные блины с необычными начинками приглашают в парк «Металлург» им. О. И. Тищенко, где также пройдут молодецкие забавы для детей и взрослых.

Немало сюрпризов приготовлено для гостей сквера на улице Молодогвардейцев, здесь будут организованы игровые площадки, а гостей праздника будут встречать гигантские матрешки.

На народные гуляния, посвященные Масленице, южноуральцев также приглашают в «Сад Победы», в сквер на ул. Воровского, 40, на площадку у кинотеатра по Комсомольскому проспекту, 34.

В программу гуляний войдут развлекательные, театрализованные и спортивные мероприятия, представления и угощения.

Начало всех мероприятий — в 12 часов.

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