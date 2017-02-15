В День влюбленных поженились 122 пары
В ЗАГСах Челябинской области заключено 122 брака в День Валентина.
В ЗАГСах Челябинской области заключено 122 брака в День Валентина.
В День святого Валентина южноуральские влюблённые не только поздравляли друг друга, но и официально женились. В Челябинской области 14 февраля было зарегистрировано 122 брака, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на информацию ЗАГСа.
Сочетались в День влюбленных в Симе, Копейске (здесь сыграли четыре свадьбы),
А в отделе ЗАГС Пластовского муниципального района состоялась торжественная церемония имянаречения двух новорожденных мальчиков — Максима и Даниила.