В День влюбленных поженились 122 пары

В День святого Валентина южноуральские влюблённые не только поздравляли друг друга, но и официально женились. В Челябинской области 14 февраля было зарегистрировано 122 брака, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на информацию ЗАГСа.

Сочетались в День влюбленных в Симе, Копейске (здесь сыграли четыре свадьбы), Катав-Ивановске, Челябинске (Советский и Тракторозаводский ЗАГСы), в Увельском и Красногорском районах.

А в отделе ЗАГС Пластовского муниципального района состоялась торжественная церемония имянаречения двух новорожденных мальчиков — Максима и Даниила.