Завтра в ряде домов Советского района Казани не будет воды

— Это связано с работами по подключению двух водоводов к магистральному водоводу, — говорится в сообщении.

Так, с 9.00 16 февраля до 13.00 17 февраля не будет воды по следующим адресам:

— ул. Галеева, ул. Губкина, 2, 12, 24, 25, 25а, 25 к.2, 25 к.3, 30а, 30б, 30 В, 30 г, 31, 31а.

— ул. Ершова, 49а, 49б, 49 В, 49 г, 49д, 49е, 49ж, 55, 55а, 55б, 55 к.1 (школа № 126), 55 В (д/с № 349), 55 В к.1, 55е, 57, 57а, 57б, 57 В, 57 г, 61, 63.

— ул. Заря, 1, 1а, 3а, 4, 6.

— ул. Космонавтов, 1, 3, 4, 5, 6, 8.

— Военный городок (ФСБ), Сибирский переулок.

Также не будет воды в частных жилых домах по адресам:

— ул. Губкина, 19, 21, 22, 23, 25, 27.

— ул. Каспийская, 6, 8, 10, 12.

Кроме этого, будет понижено давление воды до 1.0 атм. — 1.5 атм. по адресам: ул. Ершова, 31а, 31б, 3 В, 35а, 49, 47, 51, 53, 54, 56, 58 и улицам Алексеева, Искра, Сеченова.

Автоцистерны с водой будут размещены согласно поступающим заявкам.