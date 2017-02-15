Калининградские скалолазы заняли весь почетный пьедестал на первенстве страны

Туда съехалось около 650 спортсменов в возрасте от 10 до 19 лет из 35 регионов России, сообщает пресс-служба областного Агентства по спорту.

Наши ребята повторили январский успех на аналогичных стартах в дисциплинах «трудность» и «боулдеринг» (преодоление коротких невысоких трасс).

Николай Мичуров в боулдеринге набрал 100 баллов, и, опередив соперников в своей возрастной категории, взял «золото». В классической «трудности», набрав очки в зачете двоеборья, у Николая серебряная медаль. Егор Дулуб завоевал бронзовую медаль в дисциплине «трудности». Елизавета Трокина стала дважды медалисткой. У нее «бронза» в боулдеринге среди сверстниц 14−15 лет и «серебро» в общем зачете двоеборья за счет 4 места из 98 в категории «трудности».

Следующий турнир в этой возрастной категории под названием «Янтарные вершины» пройдет с 26 по 30 марта в Калининграде.