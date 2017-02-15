Прокуратура региона выявила нарушения в ходе осеннего призыва

Прокуратура Нижегородской области выявила нарушения порядка медицинского освидетельствования в ходе осеннего призыва, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Балахнинской, Борской и Павловской прокуратурами установлено, что в медицинских учетных картах призывников не всегда были сведения о профилактических прививках, результатах флюорографического и лабораторного исследований, данные о перенесенных заболеваниях, не переносимости лекарств и другие.

Дзержинская прокуратура установила, что местный житель признан годным к военной службе с незначительными ограничениями. При этом у него выявлена синусовая аритмия, рекомендовано проведение суточного ЭКГ. Дополнительных обследований для уточнения диагноза призывника не проводилось.

Всего в ходе осеннего призыва выявлено 80 нарушений закона, внесено 67 представлений, возбуждено шесть административных дел.