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14:12 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Прокуратура региона выявила нарушения в ходе осеннего призыва

В Нижегородской области нарушали порядок медицинского освидетельствования призывников.

Прокуратура Нижегородской области выявила нарушения порядка медицинского освидетельствования в ходе осеннего призыва, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Балахнинской, Борской и Павловской прокуратурами установлено, что в медицинских учетных картах призывников не всегда были сведения о профилактических прививках, результатах флюорографического и лабораторного исследований, данные о перенесенных заболеваниях, не переносимости лекарств и другие.

Дзержинская прокуратура установила, что местный житель признан годным к военной службе с незначительными ограничениями. При этом у него выявлена синусовая аритмия, рекомендовано проведение суточного ЭКГ. Дополнительных обследований для уточнения диагноза призывника не проводилось.

Всего в ходе осеннего призыва выявлено 80 нарушений закона, внесено 67 представлений, возбуждено шесть административных дел.

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