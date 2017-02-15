Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
4 распространенные ошибки, связанные с диетой
Осужденная воспитательница отказалась просить о помиловании
5 продуктов, которые на самом деле можно давать ребенку
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
В ДНР взорвали командира батальона «Сомали» Гиви Подробности, первые версии убийства, видео из Донецка
У Андрея Аршавина родилась дочь
5 продуктов, которые на самом деле можно давать ребенку
Что россияне делают с бесплатными участками
Банки снова массово снизили ставки по ипотеке
"Мы пришли к решению": вся команда Лепса уходит от него
В Москве негодуют: СМИ о действиях США на Украине
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак отстает от Брежневой в голосовании
Нехитрые советы, как сохранить страсть на всю жизнь
Фрукты и овощи сделают счастливым всего за две недели
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней»
Eclipse Cross — новый японский кроссовер
Фоторепортажи
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
10Ежегодный Венецианский карнавал
9Самый грязный город в мире
13:53 (мск), источник: Моя Планета

Составлена карта Европы с фразами, которые бесят жителей разных стран

На Reddit опубликовали очередную не-просто-карту Европы, на которой страны обозначены самые раздражающие для граждан разных стран высказывания иностранцев.

О карте рассказал таблоид The Daily Mail. К примеру, Литве, Эстонии и Латвии досталась «Вы из Прибалтики? Это разве не Россия?», а Болгарии «Все еще пользуетесь русским алфавитом?».

Читайте также
Названы худшие и лучшие в мире туристические слоганы

Чехов раздражает фраза «Вы же восточные европейцы, да?», а поляков — небрежно брошенное об их государстве «польские лагеря смерти».

Жестоко, не так ли? Подождите, это еще не все.

Француза можно привести в бешенство, заявив ему, что «американское вино лучше», испанца — спросив, не латиноамериканцы ли его соотечественники, а португальца критично во всеуслышание путать с бразильцем.

Австрийцев раздражают невежественные вопросы вроде «А вы разве не немцы?», а итальянцев — «обожаю макарошки с кетчупом!». Турки не любят, когда их просят перевести «это предложение с арабского», указывая на турецкий текст, швейцарцы раздражаются, когда в их присутствии хвалят бельгийский шоколад.

Фразы были подобраны составителями карты, компанией графического дизайна Sigmagfx, из 3600 комментариев, оставленных пользователями Reddit под форумом «Как взбесить гражданина каждой европейской страны, используя предложение из пяти или менее слов?».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Атлантике зафиксирована волна рекордной высоты
Путин назначил руководителя ФССП врио главы Карелии
Могерини заявила о возможной потере США роли мирового лидера
Володин о Трампе и Крыме: «Дождемся прямых слов президента США»
Социологи выяснили, как россияне относятся к Путину
Гражданку Мьянмы задержали по делу об убийстве брата Ким Чен Ына
В Литве советуют Лукашенко выбрать между Россией и Евросоюзом
Минобороны опубликовало съемки новейшего истребителя Су-35
Спорт
Король против «Королевского клуба»: анонс матчей ЛЧ Сегодня состоятся, пожалуй, самые любопытные встречи 1/8 финала Лиги чемпионов.
Авто
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней» Представитель автозавода раскрыл перечень недочетов первого кроссовера марки Lada, которые устранили инженеры
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Йовович, Летучая и зомби на премьере «Обители зла 6» в Москве Голливудская актриса приехала в Россию, чтобы представить последнюю часть киносерии с собой в главной роли
Недвижимость
Лучшие сооружения для признаний в любви (фото)
Банки массово снизили ставки по ипотеке
Вокруг Эйфелевой башни построят пуленепробиваемую стену
Москвичи сэкономили на 4 млрд руб. налогов на жилье
Леди
Как одеваются в скандинавских странах (фото) О скандинавском стиле рассказали креативный директор журнала из Швеции, блогер из Норвегии и студентка из Дании.
Дети
Бывшая няня детей Пугачевой рассказала, как Примадонна воспитывает сына и дочь Лиза и Гарри Галкины живут в разных комнатах и учат французский.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь