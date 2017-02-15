Составлена карта Европы с фразами, которые бесят жителей разных стран
На Reddit опубликовали очередную
На Reddit опубликовали очередную
О карте рассказал таблоид The Daily Mail. К примеру, Литве, Эстонии и Латвии досталась «Вы из Прибалтики? Это разве не Россия?», а Болгарии «Все еще пользуетесь русским алфавитом?».
Чехов раздражает фраза «Вы же восточные европейцы, да?», а поляков — небрежно брошенное об их государстве «польские лагеря смерти».
Жестоко, не так ли? Подождите, это еще не все.
Француза можно привести в бешенство, заявив ему, что «американское вино лучше», испанца — спросив, не латиноамериканцы ли его соотечественники, а португальца критично во всеуслышание путать с бразильцем.
Австрийцев раздражают невежественные вопросы вроде «А вы разве не немцы?», а итальянцев — «обожаю макарошки с кетчупом!». Турки не любят, когда их просят перевести «это предложение с арабского», указывая на турецкий текст, швейцарцы раздражаются, когда в их присутствии хвалят бельгийский шоколад.
Фразы были подобраны составителями карты, компанией графического дизайна Sigmagfx, из 3600 комментариев, оставленных пользователями Reddit под форумом «Как взбесить гражданина каждой европейской страны, используя предложение из пяти или менее слов?».