Составлена карта Европы с фразами, которые бесят жителей разных стран

О карте рассказал таблоид The Daily Mail. К примеру, Литве, Эстонии и Латвии досталась «Вы из Прибалтики? Это разве не Россия?», а Болгарии «Все еще пользуетесь русским алфавитом?».

Чехов раздражает фраза «Вы же восточные европейцы, да?», а поляков — небрежно брошенное об их государстве «польские лагеря смерти».

Жестоко, не так ли? Подождите, это еще не все.

Француза можно привести в бешенство, заявив ему, что «американское вино лучше», испанца — спросив, не латиноамериканцы ли его соотечественники, а португальца критично во всеуслышание путать с бразильцем.

Австрийцев раздражают невежественные вопросы вроде «А вы разве не немцы?», а итальянцев — «обожаю макарошки с кетчупом!». Турки не любят, когда их просят перевести «это предложение с арабского», указывая на турецкий текст, швейцарцы раздражаются, когда в их присутствии хвалят бельгийский шоколад.