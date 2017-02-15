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13:09 (мск), источник: РИА Новости

Социологи выяснили, как россияне относятся к Путину

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Большинство россиян (83%) положительно относятся к президенту РФ Владимиру Путину, приводит результаты опроса «Левада-центр».

Источник: РИА Новости

Согласно данным опроса, самая высокая доля позитивных ответов у действующего президента РФ Владимира Путина. Так, 49% респондентов ответили, что относятся к президенту с уважением, 14% — восхищаются президентом, а 20% опрошенных — испытывают симпатию. Только 10% ответивших безразличны по отношению к Путину.

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Другими лидерами общественного мнения стали Брежнев (47% положительных ответов против 44% в 2001 году) и Сталин, к которому, согласно опросу, 46% россиян относятся положительно (против 38% в 2001 году). Однако, 35% россиян относятся с безразличием к Брежневу (в 2001 — 36%, в 2006 — 44%); 22% опрошенных ответили, что безразличны к Сталину (в 2001 году таких было только 12%).

Меньше всего положительных отзывов (15%) у экс-президента СССР Михаила Горбачева, в 2001 году — 32%, а в 2006 — 20%. Однако, по данным опроса, 30% опрошенных относятся к Горбачеву с безразличием (2001 — 23%), а 30% «с раздражением» и «с неприязнью».

Опрос проведен 20—23 января 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в 48 регионах.

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