Социологи выяснили, как россияне относятся к Путину

Согласно данным опроса, самая высокая доля позитивных ответов у действующего президента РФ Владимира Путина. Так, 49% респондентов ответили, что относятся к президенту с уважением, 14% — восхищаются президентом, а 20% опрошенных — испытывают симпатию. Только 10% ответивших безразличны по отношению к Путину.

Другими лидерами общественного мнения стали Брежнев (47% положительных ответов против 44% в 2001 году) и Сталин, к которому, согласно опросу, 46% россиян относятся положительно (против 38% в 2001 году). Однако, 35% россиян относятся с безразличием к Брежневу (в 2001 — 36%, в 2006 — 44%); 22% опрошенных ответили, что безразличны к Сталину (в 2001 году таких было только 12%).

Меньше всего положительных отзывов (15%) у экс-президента СССР Михаила Горбачева, в 2001 году — 32%, а в 2006 — 20%. Однако, по данным опроса, 30% опрошенных относятся к Горбачеву с безразличием (2001 — 23%), а 30% «с раздражением» и «с неприязнью».