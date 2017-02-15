Приёмным семьям Иркутской области впервые за пять лет увеличили выплаты

Такие поправки были приняты в окончательном чтении на сессии Законодательного собрания 15 февраля 2017 года. Как рассказал министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов, с учетом районных коэффициентов размер ежемесячной выплаты в южных районах составит 6 тыс. 240 рублей на одного ребёнка, в северных районах — 6 тыс. 760 рублей. Эта выплата не индексировалась несколько лет, поэтому вопрос о необходимости увеличения неоднократно поднимался депутатами.

Такую ежемесячную выплату выделяют семьям на питание, покупку одежды, обуви, игрушек, книг, предметов личной гигиены сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Уполномоченный по правам человека в Иркутской области Валерий Лукин сказал, что увеличения этой выплаты уже несколько лет ждут в приёмных семьях. «В течение последних пяти лет они неоднократно напоминали органам власти о необходимости увеличения их материальной поддержки, — говорит уполномоченный. — Базовый размер выплат, который был установлен в 2012 году в размере 5 тыс. рублей в месяц, явно недостаточен. Те расходы, на увеличении которых настаивают замещающие семьи, входят в состав потребительской корзины, пронятой вами для расчета прожиточного минимума». Валерий Лукин сообщил, что в четвертом квартале прошлого года установлен прожиточный минимум для детей, живущих в северных территориях, в размере 12 176 рублей, для детей в южных районах — 9 434 рубля.

«Согласитесь, что рассматриваемый законопроект, который предусматривает увеличение выплат на 200 рублей, не решает имеющейся проблемы. Его трудно назвать значительным прорывом в решении застарелой проблемы», — прокомментировал Валерий Лукин. Он отметил, что в случае принятия поправок приёмным семьям, проживающим на севере региона, компенсируют только 56% от прожиточного минимума, семьям, проживающим на юге, — 66%.

В связи с этим уполномоченный внес поправку к законопроекту, которая предлагает с 1 июля 2017 года увеличить ежемесячную выплату приемным семьям до 7 860 рублей. На заседании комитета по здравоохранению и социальной защите ЗС эта поправка была отклонена. «Эта цифра (предложенная уполномоченным. — Ред.) на 2660 рублей больше той, которая изначально предложена законопроектом. Увеличение потребует предусмотреть в областном бюджете дополнительно 48 млн 603 тыс. рублей. Такая сумма сейчас не предусмотрена, — прокомментировал заместитель председателя комитета Артём Лобков. — Напомню, за последние пять лет мы увеличиваем эту выплату впервые, поэтому в рамках дальнейшей работы над этой поправкой сумму индексации можно будет изменить. А принятие закона сейчас позволит получать уже гарантированную выплату».