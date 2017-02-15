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13:55 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

МЧС и ГИБДД Ростовской области продолжают работать в усиленном режиме

Донской регион приходит в себя после внезапно обрушившейся стихии. Тонны снега, выпавшего за считанные часы, убирают на улицах городов.

Ограничение движения в связи с нормализацией погодных условий снято, об этом сообщает сайт правительства. На контроле обстановка и у спасателей, они заявляют, что в области достаточно сил и техники, чтобы справиться с последствиями непогоды.

Съемочная группа «Дон-ТР» побывала в штабе МЧС. Спасатели подводят итоги работы за прошедшую ночь, когда на Ростовскую область обрушился обильный снегопад. К работе было привлечено 14 оперативных групп. На наиболее опасных участках федеральных автодорог развернуто 11 пунктов обогрева. Стоит заметить, что основные силы были брошены именно на работу на трассах и федеральных дорогах.

«В соответствии с прогнозом, полученным от Гидрометцентра, у нас ожидается слабый снег с дождем, а также улучшение обстановки. Больших снегопадов пока не прогнозируется», — прокомментировал начальник Центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Ростовской области Игорь Пивоваров.

Ситуация нормализуется постепенно. Уже снято ограничение на движение рейсовых пассажирских автобусов по дорогам Ростовской области. Однако спасатели все еще находятся в режиме полной готовности. Так же как и сотрудники Госавтоинспекции — из-за непогоды участилось количество аварий.

«В период непогоды на территории региона было зарегистрировано шесть ДТП с пострадавшими, при которых четыре человека погибло, в том числе один несовершеннолетний. 10 человек получили травмы, среди них один несовершеннолетний», — рассказал начальник отдела пропаганды БДД управления ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области Александр Мухин.

Сотрудники ГИБДД продолжают патрулировать дороги и просят водителей быть осторожными. Жителям Дона следует принять во внимание, что дороги скользкие, а также возможен снег с дождем.

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