Президент РФ наградил почетной грамотой ректора ВолгГМУ Владимира Петрова
Президент России Владимир Путин наградил почетной грамотой ректора Волгоградского государственного медицинского университета, академика РАН Владимира Петрова.
Президент России Владимир Путин наградил почетной грамотой ректора Волгоградского государственного медицинского университета, академика РАН Владимира Петрова.
Распоряжение «О поощрении» подписано главой государства в День российской науки. Владимир Путин отметил заслуги ректора в развитии здравоохранения и медицинской науки, а также многолетнюю добросовестную работу.
Владимир Иванович Петров, профессор, доктор медицинских наук, руководит Волгоградским государственным медицинским университетом уже более четверти века — 25-летие на этом посту он отметил в 2015 году. За годы его руководства не раз отмечались не только его профессиональная деятельно, но и успехи вуза в целом.
Владимир Петров является Почетным гражданином Волгоградской области. Имеет множество званий, в том числе Заслуженный деятель науки РФ, Заслуженный врач РФ. Также является Членом Оксфордского Клуба ректоров Европы, главным внештатным специалистом — клиническим фармакологом Министерства здравоохранения Российской Федерации.