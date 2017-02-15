Президент РФ наградил почетной грамотой ректора ВолгГМУ Владимира Петрова

Распоряжение «О поощрении» подписано главой государства в День российской науки. Владимир Путин отметил заслуги ректора в развитии здравоохранения и медицинской науки, а также многолетнюю добросовестную работу.

Владимир Иванович Петров, профессор, доктор медицинских наук, руководит Волгоградским государственным медицинским университетом уже более четверти века — 25-летие на этом посту он отметил в 2015 году. За годы его руководства не раз отмечались не только его профессиональная деятельно, но и успехи вуза в целом.

Владимир Петров является Почетным гражданином Волгоградской области. Имеет множество званий, в том числе Заслуженный деятель науки РФ, Заслуженный врач РФ. Также является Членом Оксфордского Клуба ректоров Европы, главным внештатным специалистом — клиническим фармакологом Министерства здравоохранения Российской Федерации.