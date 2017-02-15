Международный пассажиропоток самарского аэропорта вырос на 70%
Международный пассажиропоток Курумоча вырос на 70%, сообщила
Международный пассажиропоток Курумоча вырос на 70%, сообщила
За январь 2017 г. Курумоч обслужил на 15% больше пассажиров, чем за аналогичный период прошлого года — 159,6 тыс. пассажиров против 138,9 тысяч.
Наибольшая динамика роста пассажиропотока отмечена на международных рейсах, прирост составил 70%, в январе этими направлениями воспользовались 28 тыс. пассажиров. Прирост пассажиропотока на внутренних рейсах составил почти 8%. В январе 2017 г. авиакомпании, осуществляющие полеты из аэропорта Самары, совершили 854 самолетовылета.
Рост числа пассажиров происходит как за счет появления в зимнем сезоне новых направлений, полеты по которым не осуществлялись год назад — Алматы, Анталья,
«В январе прирост на направлении
На сайте самарского аэропорта размещается мониторинг стоимости туристических продуктов с вылетом из Самары. Анализ цен на пакетные туры показывает, что стоимость многих туристических продуктов с вылетом из Самары и с вылетом из Москвы практически одинаковый, только в последнем случае в бюджет отпуска придется закладывать стоимость перелета\переезда