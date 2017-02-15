Международный пассажиропоток самарского аэропорта вырос на 70%

За январь 2017 г. Курумоч обслужил на 15% больше пассажиров, чем за аналогичный период прошлого года — 159,6 тыс. пассажиров против 138,9 тысяч.

Наибольшая динамика роста пассажиропотока отмечена на международных рейсах, прирост составил 70%, в январе этими направлениями воспользовались 28 тыс. пассажиров. Прирост пассажиропотока на внутренних рейсах составил почти 8%. В январе 2017 г. авиакомпании, осуществляющие полеты из аэропорта Самары, совершили 854 самолетовылета.

Рост числа пассажиров происходит как за счет появления в зимнем сезоне новых направлений, полеты по которым не осуществлялись год назад — Алматы, Анталья, Тель-Авив, Краби (Таиланд), так и за счет развития востребованных рейсов, таких как Санкт-Петербург (+46%), Дубай (+63%), Сочи (+35%), Прага (+24%).

«В январе прирост на направлении Самара-Москва составил лишь 3% или 2,8 тыс. человек. Это говорит о том, что пассажиры все чаще предпочитают летать из Самары, минуя стыковки в московском авиаузле», — отмечает исполнительный директор АО «Международный аэропорт Курумоч» Константин Былинин.