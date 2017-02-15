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14:16 (мск), источник: НТА-Приволжье

Праздник русского валенка пройдет в Бутурлинском районе Нижегородской области 19 февраля

Как сообщают организаторы, 19 февраля 2017 года в р.п. Бутурлино состоится семейный фольклорный «Праздник русского валенка».

Вниманию зрителей будет предложена театрализованная программа, веселые игры, разнообразные конкурсы, народные забавы и потехи, эстафеты в русских валенках, гадания на валенках, угощение чаем из русского самовара, дегустация блюд русской кухни. Все желающие могут принять участие в конкурсе «Валенки-STYLE».

В этот день можно поучаствовать в фотосъемке возле арт-объектов и стать участником мастер-класса по декорированию валенка. Будет работать выставка-продажа изделий народных промыслов «Русский разгуляй».

Бутурлинцев и гостей района ждут в гостях в доме купца Силантьева, где состоятся обзорные экскурсии по залам историко-краеведческого музея. Посетители праздника могут познакомиться с историей поселка в ходе выездной обзорной экскурсии, а также с достопримечательностями центральной площади, по которой будут организованы пешеходные экскурсии.

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