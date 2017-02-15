Праздник русского валенка пройдет в Бутурлинском районе Нижегородской области 19 февраля
Как сообщают организаторы, 19 февраля 2017 года в р.п. Бутурлино состоится семейный фольклорный «Праздник русского валенка».
Как сообщают организаторы, 19 февраля 2017 года в р.п. Бутурлино состоится семейный фольклорный «Праздник русского валенка».
Вниманию зрителей будет предложена театрализованная программа, веселые игры, разнообразные конкурсы, народные забавы и потехи, эстафеты в русских валенках, гадания на валенках, угощение чаем из русского самовара, дегустация блюд русской кухни. Все желающие могут принять участие в конкурсе «Валенки-STYLE».
В этот день можно поучаствовать в фотосъемке возле
Бутурлинцев и гостей района ждут в гостях в доме купца Силантьева, где состоятся обзорные экскурсии по залам