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14:48 (мск), источник: Фонтанка

Смольный отказался оспаривать снятие доски Колчака

Правительство Петербурга отказалось от идеи оспаривать решение Смольнинского районного суда, постановившего демонтировать мемориальную доску в честь адмирала Колчака на Большой Зелениной улице. Об этом «Фонтанке» 15 февраля стало известно от двух источников, близких к процессу.

Источник: AP 2017

«Подача жалобы от правительства Петербурга не планируется», — отметил один из наших собеседников. Как следует из его слов, после того, как суд изготовил мотивировочную часть решения, губернатор Георгий Полтавченко встретился с экс-председателем юридического комитета Анной Митяниной (ныне — вице-губернатор по социальным вопросам). На встрече якобы было высказано устное пожелание не подавать кассационную жалобу.

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В аппарате вице-губернатора официально не смогли прокомментировать эту информацию, отметив, что подготовка жалобы является полномочием юридического комитета. Однако в юркоме утром 15 февраля не брали трубку. Тем временем в пресс-службе комитета по культуре, который также планировал готовить кассационную жалобу, обещали уточнить планы своего ведомства и сообщить о них «Фонтанке» в течение 15 февраля.

Напомним, мемориальную доску адмиралу Александру Колчаку в ноябре 2016 года установило движение «Белое дело». Объект появился на Большой Зелениной улице, Колчак отмечен как «выдающийся русский учёный, офицер и исследователь».

Представители коммунистического движения «Суть времени» 24 января добились демонтажа доски через суд. Они доказали судье Татьяне Матусяк, что Колчак до сих пор считается в России военным преступником, не реабилитирован, а поэтому не может быть увековечен с помощью таблички.

Решение Смольнинского райсуда в январе пообещал оспорить ответчик по иску — правительство Петербурга в лице юридического комитета. Кассационные жалобы также собирались подготовить комитет по культуре и движение «Белое дело», выступавшие в процессе в качестве третьих лиц.

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