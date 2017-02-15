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13:36 (мск), источник: РИА Новости

НАСА планирует миссию по поиску жизни на спутник Юпитера

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Национальное аэрокосмическое агентство США НАСА планирует осуществить миссию на спутник Юпитера Европу с целью обнаружения жизни, пишет издание SpaceNews.

Источник: NASA

Для этого планируется отправить на Европу аппарат, который сможет исследовать поверхность спутника.

«Миссия может состояться к 2024 году. Ученые поставили три цели: обнаружение доказательств прошлой или настоящей жизни под или на поверхности Европы. Является ли Европа пригодной для жилья, в независимости от изысканий корабля миссии по обнаружению доказательств прошлой или настоящей жизни. Определение характеристик поверхности для будущих миссий», — говорится в сообщении издания со ссылкой на доклад команды представителей НАСА.

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«Спутник Европа может таить ключ к разгадке одной из давних целей НАСА — определить, одни мы или нет во Вселенной», — говорится в докладе.

Об участии в миссии человека не сообщается.

SpaceNews опубликовал концептуальный рисунок НАСА, на котором прямоугольный космический аппарат с логотипом агентства и флагом США исследует поверхность Европы.

Предполагается, что исследовательский аппарат будет оснащен инструментами для определения органических и неорганических веществ, в частности, микроскопом, спектрометром, камерами и сейсмическими приборами. Доставка такого аппарата планируется осуществить на ракетоносителе Space Launch System. Предполагается, что исследования на луне Юпитера может занять 20 дней.

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