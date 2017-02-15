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13:43 (мск), источник: ТАСС

Минобороны опубликовало воздушные съемки новейшего истребителя Су-35

Самолет может нести широкий спектр управляемого вооружения, предназначенного для воздушного боя, а также атаковать наземные и морские цели без захода в зону ПВО.

Источник: РИА "Новости"

Минобороны России опубликовало в социальных сетях и на канале Youtube видео о сверхманевренном истребителе Су-35, поступающем на вооружение Воздушно-космических сил РФ.

В декабре 2016 года четыре самолета заступили на боевое дежурство в Карелии по охране воздушных рубежей северо-запада России. Весной 2016 года эскадрильей истребителей Су-35 был укомплектован авиаполк в Приморье.


Минобороны показало полет Су-35C, предназначенного для «завоевания господства»

Впервые на боевое дежурство Су-35 заступили в конце 2015 года в Хабаровском крае, сменив устаревшие истребители Су-27СМ.

1 февраля 2016 года истребители приступили к выполнению боевых задач в Сирии. Самолеты попарно несли круглосуточное дежурство на авиабазе Хмеймим.

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Су-35С — многофункциональный сверхманевренный истребитель поколения «4++», предназначенный для завоевания господства в воздухе.

В отличие от своих предшественников, самолет получил новое крыло, новую систему управления, двигатель с увеличенной тягой и системой управления вектором тяги, передовую цифровую информационно-управляющую систему, радиолокационную станцию с фазированной антенной решеткой с большой дальностью обнаружения и увеличенным числом одновременно сопровождаемых и обстреливаемых целей.

Оснащение самолета системой дозаправки в воздухе и радиосистемами дальней навигации позволило летчикам Су-35С активно действовать на большом удалении от аэродромов базирования.

Су-35С может нести широкий спектр управляемого вооружения, предназначенного для воздушного боя, а также атаковать наземные и морские цели без захода в зону ПВО и в условиях активного радиоэлектронного и помехового противодействия.

Комментарии
12
Евгений Бедарев
Раз боятся значит уважают, пусть знают куда стоит лезть а куда нет.
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А Б
Никаких иных целей, кроме очередного бряцания оружием, этот показ не преследовал. Не удивительно, что все страны боятся РФ.
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А Б
В мирное время больше и не надо.
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