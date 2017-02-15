Минобороны опубликовало воздушные съемки новейшего истребителя Су-35
Самолет может нести широкий спектр управляемого вооружения, предназначенного для воздушного боя, а также атаковать наземные и морские цели без захода в зону ПВО.
Самолет может нести широкий спектр управляемого вооружения, предназначенного для воздушного боя, а также атаковать наземные и морские цели без захода в зону ПВО.
Минобороны России опубликовало в социальных сетях и на канале Youtube видео о сверхманевренном истребителе Су-35, поступающем на вооружение
В декабре 2016 года четыре самолета заступили на боевое дежурство в Карелии по охране воздушных рубежей
Впервые на боевое дежурство Су-35 заступили в конце 2015 года в Хабаровском крае, сменив устаревшие истребители Су-27СМ.
1 февраля 2016 года истребители приступили к выполнению боевых задач в Сирии. Самолеты попарно несли круглосуточное дежурство на авиабазе Хмеймим.
Су-35С — многофункциональный сверхманевренный истребитель поколения «4++», предназначенный для завоевания господства в воздухе.
В отличие от своих предшественников, самолет получил новое крыло, новую систему управления, двигатель с увеличенной тягой и системой управления вектором тяги, передовую цифровую
Оснащение самолета системой дозаправки в воздухе и радиосистемами дальней навигации позволило летчикам Су-35С активно действовать на большом удалении от аэродромов базирования.
Су-35С может нести широкий спектр управляемого вооружения, предназначенного для воздушного боя, а также атаковать наземные и морские цели без захода в зону ПВО и в условиях активного радиоэлектронного и помехового противодействия.