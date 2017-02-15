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14:11 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Коренные народы Севера в Свердловской области остались без льгот

Из-за проблем с графой «национальность».

Источник: УралИнформБюро

В Свердловской области к марту 2017 года планируется составить реестр, куда внесут всех представителей коренных народов Севера, проживающих в регионе. Об этом на заседании Заксобрания 14 февраля депутатам сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова, сообщает «Уралинформбюро».

Проблему поднял председатель бюджетного комитета ЗакСо Владимир Терешков. По его словам, с тех пор, как в российских паспортах исчезла графа «национальность», идентифицировать представителей коренных народов Севера официальным органам стало проблематично. В связи с этим возникают сложности с предоставлением льгот этой категории.

По словам Т. Мерзляковой, с помощью реестра все вопросы будут сняты.

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