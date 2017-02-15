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14:10 (мск), источник: dostup1.ru

В Челябинске разрушается здание школы, из 700 учащихся осталось всего 180

Чиновники говорят, что понимают тревогу родителей, но денег на полный ремонт здания нет и в ближайшее время не предвидится.

Из-за разрушающегося здания школу № 140 Челябинска (Металлургический район) массово покидают учащиеся — образовательная организация рассчитана на 700 детей, но сейчас в ней занимаются только 180, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

С жалобой на плачевное состояние здания учебного заведения в региональную общественную приемную председателя партии «Единой России» обратился родительский комитет.

«По их словам, отсутствие ремонта стало причиной массового оттока учеников в соседние школы. Стоит вопрос едва ли не о закрытии 140-й, ведь здесь учатся всего 180 учеников при плановой загрузке 700 человек», — сообщили в пресс-службе Челябинской гордумы, председатель которой посетил образовательную организацию.

Как следует из сообщения, здание было построено 55 лет назад. «К своему юбилею оно подошло с фасадом, из которого выпадают кирпичи. В спортивном зале некоторые окна затянуты полиэтиленом, а баскетбольные щиты держатся на честном слове. В туалетах срочно нужно менять всю систему канализации — старая давно не справляется со своими функциями», — рассказали в ЧГД.

Директор МКУ «Центр обеспечения деятельности образовательных организаций Челябинска» Алла Сычева сказала, что понимает тревогу родителей, но денег на полный ремонт здания нет и в ближайшее время не предвидится, уточнили в гордуме.

Председатель ЧГД Станислав Мошаров «предложил подумать, как привлечь в школу спортивные секции, это должно вернуть ребятишек». Он также пообещал найти деньги на ремонт. «Возможно, выделим их из резервного фонда. Но конечно, все проблемы сразу решить не сможем», — прокомментировал Мошаров.

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