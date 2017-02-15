ГИБДД: сделать улицу Ленина полностью пешеходной невозможно

— Как житель Новосибирска, я не против появления в нашем городе пешеходной улицы, — говорит начальник Госавтоинспекции Новосибирской области Сергей Штельмах. — Но как сотрудник ГИБДД, не уверен, что такой участок должен быть именно на улице Ленина. С учетом сегодняшней инфраструктуры сделать это невозможно — придется перекраивать всю центральную часть города. Но то, что свой Арбат нам нужен, я не сомневаюсь.

Вопрос о закрытии участка улицы Ленина для транспорта неоднократно поднимался городским сообществом. Однако у инициативы пешеходной зоны на ул. Ленина есть не только сторонники, но и противники.

Начальник ГИБДД Новосибирска Евгений Маслюк добавил, что недавно он участвовал в совещании в мэрии, где обсуждался вопрос появления пешеходной улицы в Новосибирске:

— Сделать улицу Ленина полностью пешеходной на данном этапе просто невозможно, — уверен Евгений Вячеславович. — Этому мешают два главных фактора — автостоянки и общественный транспорт. Всю модель нужно перестраивать. Сомневаюсь, что у мэрии найдется столько денег. Кроме того, улицу Ленина пересекает улица Советская, движение на которой очень активное. И если сделать одну улицу пешеходной, а другую нет — это угроза безопасности.

Напомним, мэр Анатолий Локоть поручил проработать вопрос о создании пешеходной зоны — в летний период и только в выходные дни — на ул. Ленина в Центральном округе.

Всего в опросе приняли участие 2757 респондентов, из них почти 56% мужчин и 44,1% женщин. Большинство респондентов в целом положительно относятся к созданию пешеходных зон на улицах города (59,8% — положительно, 25% — скорее положительно). При этом 81,9% участников опроса хотели бы, чтобы в Новосибирске появилась пешеходная улица.

По данным пресс-службы мэрии, 70,4% новосибирцев — участников опроса — поддерживали инициативу о создании на ул. Ленина пешеходной зоны, 19,8% респондентов относятся к данному предложению отрицательно, 9,3% считают, что лучше сделать пешеходной другую улицу.

Наибольшее количество респондентов (36,1%) при ответе на вопрос о границах пешеходной зоны на ул. Ленина отдали свое предпочтение ответу: «от площади Ленина до пересечения с проспектом Димитрова», 21,6% — «от площади Ленина до пересечения с ул. Урицкого», 19% — «от площади Ленина до пересечения с ул. Революции», затруднились ответить — 23,3%.

Результаты опроса доступны по ссылке.