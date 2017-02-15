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13:45 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии туймазинский Хатико два месяца ждет хозяев посреди трассы

Вот уже два месяца прошло с того момента, как широкой общественности стало известно о нелегкой судьбе туймазинского Хатико — собаке, которая с середины декабря прошлого года сидела на обочине Аднагуловской дороги и не давала поймать себя.

Весть об исхудавшей собаке быстро распространилась через соцсети. Многие пытались помочь ей. Стоило кому-то подойти поближе к собаке, как она убегала в лес. Добросердечные граждане могли разве что подкармливать беднягу.

Некоторое время спустя было решено установить в том месте, где сидит Хатико, будку, но не кому было ее сделать. Вскоре нашелся сердобольный житель деревни Урмекей, который установил будку для собаки, но главная проблема оставалась нерешенной — поймать пса так и не удалось.

Вскоре для отлова собаки неравнодушные местные жители вышли на охотника. Ему лишь со второго раза удалось заманить Хатико в ловушку и поймать. На время охотник согласился передержать животное.

Некоторое время мужчина подержит собаку у себя, но Хатико все еще ищет хозяев. Все, кто хотел бы приютить пса, могут обратиться сюда.

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