В Башкирии туймазинский Хатико два месяца ждет хозяев посреди трассы

Весть об исхудавшей собаке быстро распространилась через соцсети. Многие пытались помочь ей. Стоило кому-то подойти поближе к собаке, как она убегала в лес. Добросердечные граждане могли разве что подкармливать беднягу.

Некоторое время спустя было решено установить в том месте, где сидит Хатико, будку, но не кому было ее сделать. Вскоре нашелся сердобольный житель деревни Урмекей, который установил будку для собаки, но главная проблема оставалась нерешенной — поймать пса так и не удалось.