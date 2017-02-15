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14:41 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Служба эвакуации оставила новосибирца без штанов и автомобиля

Забрать машину со штрафстоянки не стало проще — утверждают новосибирские автовладельцы. Не смотря на изменения в региональном законе об эвакуации. Чтобы получить своё авто — теперь владелец может не оплачивать штраф сразу. Однако, как и прежде — должен объездить весь город. Почему система так и не стала удобнее?

Источник: Вести - Новосибирск

Василий Моргунов, корреспондент: «Середина дня, работа на штрафстоянке вовсю кипит, эвакуаторы заезжают один за другим. Вслед за ними приходят расстроенные владельцы автомобилей».
Пенсионер Виталий Борисович горько шутит — служба эвакуации сегодня оставила без штанов, причём буквально. Зашёл в магазин одежды на пять минут. Отъезжающий эвакуатор увидел сквозь витрину. Деньги, которые откладывал на брюки — пришлось отдать за штрафстоянку. Да ещё и по городу покататься.

Виталий Воробьёв, владелец эвакуированного автомобиля: «На Станционную ехать надо. Там будут пробивать в угоне она — не в угоне, в таком плане. А потом сюда — забирать».

За справкой ехать — с Октябрьской магистрали на левый берег. Затем обратно. Если так нужно пробить машину по базе — почему не сделали сразу? — недоумевает Виталий Борисович. Ведь протокол об эвакуации на месте оформлял сотрудник ДПС. Новосибирец утверждает — на этих поездках за справкой держится целый бизнес. Сомнительный. Вызволить машину Виталию Борисовичу предложили спустя минуту после отъезда эвакуатора.

Виталий Воробьёв, владелец эвакуированного автомобиля: «Мы, говорит, вам поможем оформить быстро всё это. — Не сказал, как поможет? — Нет, сказал только цену 2500 — только его помощь, и вот здесь нужно будет ещё заплатить 2000 штрафа и всё».

От сомнительной помощи пенсионер отказался. Поехал сам, на такси. Встал в очередь за справкой. Без нее никак — говорят полицейские.

Михаил Сафонов, начальник отделения административной практики УГИБДД ГУ МВД России по НСО: «Данная мера применяется в таких нарушениях как управление в состоянии опьянения, невыполнение законного требования сотрудника полиции о медосвидетельствовании. Предусмотрено задержание ТС до устранения причины задержания. После того, как причина была устранена, сотрудник ГИБДД подтверждает, что причина устранена — и ставит отметку о том, что разрешает выдачу ТС со спецстоянки».

Ради этой синей печати Виталий Борисович потратил полтора часа. Хорошо, говорит, не отдал четверть пенсии сомнительному «помощнику». Теперь — на штрафстоянку, за машиной. Места здесь никогда не пустуют. Бизнес на безопасности — легальный и теневой — работает как часы.

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