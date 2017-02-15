Служба эвакуации оставила новосибирца без штанов и автомобиля

Василий Моргунов, корреспондент: «Середина дня, работа на штрафстоянке вовсю кипит, эвакуаторы заезжают один за другим. Вслед за ними приходят расстроенные владельцы автомобилей».

Пенсионер Виталий Борисович горько шутит — служба эвакуации сегодня оставила без штанов, причём буквально. Зашёл в магазин одежды на пять минут. Отъезжающий эвакуатор увидел сквозь витрину. Деньги, которые откладывал на брюки — пришлось отдать за штрафстоянку. Да ещё и по городу покататься.



Виталий Воробьёв, владелец эвакуированного автомобиля: «На Станционную ехать надо. Там будут пробивать в угоне она — не в угоне, в таком плане. А потом сюда — забирать».



За справкой ехать — с Октябрьской магистрали на левый берег. Затем обратно. Если так нужно пробить машину по базе — почему не сделали сразу? — недоумевает Виталий Борисович. Ведь протокол об эвакуации на месте оформлял сотрудник ДПС. Новосибирец утверждает — на этих поездках за справкой держится целый бизнес. Сомнительный. Вызволить машину Виталию Борисовичу предложили спустя минуту после отъезда эвакуатора.



Виталий Воробьёв, владелец эвакуированного автомобиля: «Мы, говорит, вам поможем оформить быстро всё это. — Не сказал, как поможет? — Нет, сказал только цену 2500 — только его помощь, и вот здесь нужно будет ещё заплатить 2000 штрафа и всё».



От сомнительной помощи пенсионер отказался. Поехал сам, на такси. Встал в очередь за справкой. Без нее никак — говорят полицейские.



Михаил Сафонов, начальник отделения административной практики УГИБДД ГУ МВД России по НСО: «Данная мера применяется в таких нарушениях как управление в состоянии опьянения, невыполнение законного требования сотрудника полиции о медосвидетельствовании. Предусмотрено задержание ТС до устранения причины задержания. После того, как причина была устранена, сотрудник ГИБДД подтверждает, что причина устранена — и ставит отметку о том, что разрешает выдачу ТС со спецстоянки».



Ради этой синей печати Виталий Борисович потратил полтора часа. Хорошо, говорит, не отдал четверть пенсии сомнительному «помощнику». Теперь — на штрафстоянку, за машиной. Места здесь никогда не пустуют. Бизнес на безопасности — легальный и теневой — работает как часы.