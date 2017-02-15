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14:04 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Коммунальщики за ночь вывезли с улиц Воронежа более 600 самосвалов снега

В конце января 2017 года мэрия сообщила о том, что с начала зимы из города вывезли рекордное количество снега — оно почти вдвое превысило прошлогоднее.

Коммунальщики вывезли с улиц Воронежа 6,1 тыс. кубометров, или около 600 самосвалов снега в ночь на среду, 15 февраля, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе мэрии. Но ночную уборку города вышли 175 единиц техники. Сотрудники комбинатов благоустройств израсходовали 378 т пескосмеси.

Накануне днем во время снегопада в уборке города задействовали 126 спецмашин. Коммунальщики вывезли более 4 тыс. кубометров снега. На улицах рассыпали почти 600 т пескосмеси.

В конце января 2017 года мэрия сообщила о том, что с начала зимы из города вывезли рекордное количество снега — оно почти вдвое превысило прошлогоднее. Тем не менее, воронежцы пожаловались в прокуратуру на бездействие управляющих компаний. Правоохранители зафиксировали факты несвоевременной очистки тротуаров от снега и льда. Губернатор Алексей Гордеев также раскритиковал коммунальщиков за уборку снега в начале февраля. Глава региона поручил решить проблему в ближайшее время.

Справка РИА «Воронеж»

По данным горадминистрации, основная работа коммунальщиков в снежную погоду — очистка дорог и обработка проезжей части песко-соляной смесью. После снегопада сотрудники комбинатов благоустройства в первую очередь обрабатывают проезжую часть противогололедными материалами. В первую очередь это делают на опасных участках магистралей — спусках и подъемах, мостах, остановках транспорта. Вслед за этим проводится сплошная обработка всей проезжей части улиц — она занимает около трех часов. Затем проезжую часть подметают (при длительном снегопаде — каждые три-четыре часа).

После окончания непогоды снег в течение суток вывозят сперва с остановок, мостов и путепроводов, а также из мест массового посещения людей. Основное место вывоза снега в Воронеже — выработанная часть карьера в районе микрорайона Придонской (9 Января, 259б). В случае сильных снегопадов коммунальщики могут задействовать еще несколько площадок — пустырь на улице Землячки у домов № 29 и 31, на территорию Левобережных очистных сооружений, территорию Южной промзоны в районе улице Просторная, на площадку по адресу: улица Острогожская, 144н, вдоль железнодорожных путей на улице Антакольского.

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