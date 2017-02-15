Ученые возложили основную вину за потепление в Арктике на российский транспорт

Ранее считалось, что основной причиной глобального потепления являются сжигание попутного газа (газовых факелов), тепловые электростанции и лесные пожары. Однако ученые, проведя двухлетние наблюдения, установили, что основным источником черного углерода (благодаря ему белый снег и лед не могут отражать солнечную радиацию) является транспортное загрязнение, происходящее в основном за счет переноса загрязненного транспортом воздуха из европейской части России.

Исследование провела группа ученых из ТПУ и Тихоокеанского океанологического института в содружестве со Стокгольмским университетом и другими европейскими партнерами.

«Исследования проводились на базе Полярной геокосмофизической обсерватории, расположенной на берегу Северного Ледовитого океана, вблизи поселка Тикси. Это место было выбрано в качестве фонового, исходя из максимальной удаленности от современных промышленных центров. Полученные результаты оказались неожиданными для всего нашего научного коллектива», — приведены в сообщении слова руководителя Международной лаборатории изучения цикла углерода ТПУ, члена-корреспондента Российской академии наук Игоря Семилетова.

Ученые предполагают, что от газовых факелов в атмосферу поступает до 6% черного углерода, от лесных пожаров — до 12%, от тепловых электростанций — до 9%. Основной вклад вносят транспорт (38%) и локальные источники (35%), к которым относятся организации и хозяйства, сжигающие древесину и уголь.

«Для уточнения полученных оценок планируется провести новый цикл совместных со Стокгольмским университетом исследований с фокусом на роли газовых факелов, значительное количество которых находится в нижнем течении великой сибирской реки Обь. Результаты нашего исследования могут изменить базовое понимание роли черного углерода в функционировании хрупкой климатической системы Арктики, что дает шанс на разработку значимых мер по смягчению эффекта от ожидаемых последствий», — цитирует пресс-служба профессора кафедры геологии и разведки полезных ископаемых ТПУ Наталью Шахову.

Новые исследования, как ожидается, начнутся в 2018 году.