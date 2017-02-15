Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Фрукты и овощи сделают счастливым всего за две недели
Переехавший на Украину российский экс-депутат объявлен в розыск
Бывшая няня детей Пугачевой рассказала, как Примадонна воспитывает сына и дочь
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
В России раздают гектары: как это работает Любой гражданин РФ может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке
Бывшая няня детей Пугачевой рассказала, как Примадонна воспитывает сына и дочь
Максим Виторган не хочет расставаться с младшим сыном
Что россияне делают с бесплатными участками
Банки снова массово снизили ставки по ипотеке
"Мы пришли к решению": вся команда Лепса уходит от него
В Москве негодуют: СМИ о действиях США на Украине
Стефания Маликова поделилась архивными фотографиями
Нюша впервые показала жениха (фото)
Самая тяжелая женщина в мире отправилась на лечение
Почему вы ненавидите зиму
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней»
Eclipse Cross — новый японский кроссовер
Фоторепортажи
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
10Ежегодный Венецианский карнавал
9Самый грязный город в мире
14:06 (мск), источник: Интерфакс

Ученые возложили основную вину за потепление в Арктике на российский транспорт

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU — Группа российских и европейских ученых провела исследование, которое показало, что основной причиной таяния снежного и ледового покрова в Арктике является транспортное загрязнение, сообщает пресс-служба Томского политехнического университета (ТПУ).

Источник: Reuters

Исследование провела группа ученых из ТПУ и Тихоокеанского океанологического института в содружестве со Стокгольмским университетом и другими европейскими партнерами.

Ранее считалось, что основной причиной глобального потепления являются сжигание попутного газа (газовых факелов), тепловые электростанции и лесные пожары. Однако ученые, проведя двухлетние наблюдения, установили, что основным источником черного углерода (благодаря ему белый снег и лед не могут отражать солнечную радиацию) является транспортное загрязнение, происходящее в основном за счет переноса загрязненного транспортом воздуха из европейской части России.

Читайте также
Китайцы заинтересовались турами для «очистки легких»

«Исследования проводились на базе Полярной геокосмофизической обсерватории, расположенной на берегу Северного Ледовитого океана, вблизи поселка Тикси. Это место было выбрано в качестве фонового, исходя из максимальной удаленности от современных промышленных центров. Полученные результаты оказались неожиданными для всего нашего научного коллектива», — приведены в сообщении слова руководителя Международной лаборатории изучения цикла углерода ТПУ, члена-корреспондента Российской академии наук Игоря Семилетова.

Ученые предполагают, что от газовых факелов в атмосферу поступает до 6% черного углерода, от лесных пожаров — до 12%, от тепловых электростанций — до 9%. Основной вклад вносят транспорт (38%) и локальные источники (35%), к которым относятся организации и хозяйства, сжигающие древесину и уголь.

«Для уточнения полученных оценок планируется провести новый цикл совместных со Стокгольмским университетом исследований с фокусом на роли газовых факелов, значительное количество которых находится в нижнем течении великой сибирской реки Обь. Результаты нашего исследования могут изменить базовое понимание роли черного углерода в функционировании хрупкой климатической системы Арктики, что дает шанс на разработку значимых мер по смягчению эффекта от ожидаемых последствий», — цитирует пресс-служба профессора кафедры геологии и разведки полезных ископаемых ТПУ Наталью Шахову.

Новые исследования, как ожидается, начнутся в 2018 году.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Танкер «Кристоф де Маржери» покажет свою мощь в Арктике
© Ньюстюб
Комиссия РАН официально назвала гомеопатию лженаукой
У Жириновского сломался "Ё-мобиль"
Путин назначил руководителя ФССП врио главы Карелии
Могерини заявила о возможной потере США роли мирового лидера
Володин о Трампе и Крыме: «Дождемся прямых слов президента США»
Социологи выяснили, как россияне относятся к Путину
Гражданку Мьянмы задержали по делу об убийстве брата Ким Чен Ына
В Литве советуют Лукашенко выбрать между Россией и Евросоюзом
Минобороны опубликовало съемки новейшего истребителя Су-35
Спорт
Король против «Королевского клуба»: анонс матчей ЛЧ Сегодня состоятся, пожалуй, самые любопытные встречи 1/8 финала Лиги чемпионов.
Авто
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней» Представитель автозавода раскрыл перечень недочетов первого кроссовера марки Lada, которые устранили инженеры
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Йовович, Летучая и зомби на премьере «Обители зла 6» в Москве Голливудская актриса приехала в Россию, чтобы представить последнюю часть киносерии с собой в главной роли
Недвижимость
Лучшие сооружения для признаний в любви (фото)
Банки массово снизили ставки по ипотеке
В домах петербуржцев станет теплее
В квартирах россиян установят газоанализаторы
Леди
Как одеваются в скандинавских странах (фото) О скандинавском стиле рассказали креативный директор журнала из Швеции, блогер из Норвегии и студентка из Дании.
Дети
Бывшая няня детей Пугачевой рассказала, как Примадонна воспитывает сына и дочь Лиза и Гарри Галкины живут в разных комнатах и учат французский.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь