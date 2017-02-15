Новый рекорд холода зафиксирован в Новосибирской области
Синоптики зафиксировали в
Синоптики зафиксировали в
Как сообщают власти
В целом нынешняя зима войдет в историю
«В начале второй декады февраля в большинстве районов Новосибирской области установилась аномально холодная — на 6−12 градусов ниже нормы, — говорит
В конце этой недели ожидается потепление — столбик термометра поднимется до минус 18 градусов, но и это ниже нормы на 3−5 градусов. «Ослабление морозов вероятно на выходных. Днем будет до минус 7−15 градусов. Небольшие снегопады вероятны в последние дни декады», — добавил синоптик.