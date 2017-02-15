Новый рекорд холода зафиксирован в Новосибирской области

Как сообщают власти Усть-Таркского района, все предприятия работали в штатном режиме, обошлось без чрезвычайных происшествий. А уже сегодня в районе значительно потеплело.

В целом нынешняя зима войдет в историю Усть-Таркского района как самая длинная и снежная. Снег в самом райцентре лег на землю 6 октября. Такого в истории района еще не было. Толщина снежного покрова в поле сейчас 58 сантиметров. Но вопреки всему коммунальная и дорожная службы уборку снега проводят своевременно. Серьезных осложнений за весь зимний период выявлено не было.

«В начале второй декады февраля в большинстве районов Новосибирской области установилась аномально холодная — на 6−12 градусов ниже нормы, — говорит пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин. — В северных районах области погода была с минимальными температурами и доходила до минус 39 градусов. В Усть-Тарке зафиксировали минус 40,6 градусов».

В конце этой недели ожидается потепление — столбик термометра поднимется до минус 18 градусов, но и это ниже нормы на 3−5 градусов. «Ослабление морозов вероятно на выходных. Днем будет до минус 7−15 градусов. Небольшие снегопады вероятны в последние дни декады», — добавил синоптик.