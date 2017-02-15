Уфимцы призывают назвать новую улицу города именем Сергея Михалева

Для этого нужно в комментариях вот к этой записи предложить свои варианты.

Самыми организованными предстали болельщики уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев». Любители хоккея моментально объединились и предложили свой вариант — присвоить улице в районе Новомостовой и проспекта Салавата Юлаева имя Сергея Михалёва, тренера, который привёл «юлаевцев» к первым в истории золотым медалям в чемпионате страны.

Именно с Сергея Михалева и начались чемпионские годы уфимского хоккея, и клуб стал таким, каким мы теперь его сегодня знаем.

«Давайте сообща попросим назвать улицу в честь Сергея Михайловича Михалёва, заслуженного тренера России, “тренера золотой мечты”, человека, который привёл “Салават Юлаев” к первым в истории золотым медалям в чемпионате страны. Михалыч — как никто другой заслуживает быть увековеченным на карте Уфы», — говорится в сообщении фанатского сообщества Green Machine в социальной сети «Вконтакте».